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09:59 (мск), источник: НТА-Приволжье

Более 800 млн. рублей составляет задолженность нижегородских ДУКов перед «ТНС энерго»

Как сообщается на сайте ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», 582 млн. рублей из этой суммы — просроченная задолженность.

Источник: Reuters

Согласно опубликованной на сайте информации, в число злостных неплательщиков входят 8 домоуправляющих компаний Нижегородской области, шесть из которых находятся в Нижнем Новгороде. Так, ОАО «ДУК Канавинского района» задолжало более 38,5 млн. рублей, а ОАО ДК «Советского района» — 39,2 млн. рублей. Просроченная задолженность ОАО «ДК Нижегородского района» составляет 31,5 млн. рублей. Еще чуть более 35 млн. рублей должно заплатить «ТНС энерго» ОАО «ДК Московского района».

Домоуправляющая компания Ленинского района задолжала 23,4 млн. рублей, а домоуправляющая компания Приокского района — 13,9 млн. рублей. Еще порядка 32 млн. рублей не заплатили ООО «КДУК» и ООО «АЛЬФА» из Кстова Нижегородской области.

Сейчас компания «ТНС энерго» пытается взыскать денежные средства в том числе и с помощью судебных разбирательств. Кроме того, подано более 80 материалов в следственные органы для проведения расследования в отношении недобросовестных управляющих компаний.

Неуплата домоуправляющими компаниями услуг электроэнергии ведет к отключению от электроэнергии мест общего пользования, и т. ч. лифтовых кабин, автопарковок с аварийным освещением, камер видеонаблюдения, лестничных площадок.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в 9 муниципальных образованиях Нижегородской области находится под угрозой срыва.

Как сообщает АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», у теплоснабжающих организаций накопились долги за поставку газа в размере 120 млн. рублей.

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