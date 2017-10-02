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10:15 (мск), источник: Tengrinews

Как казахстанцы отреагировали на «автобусный» сбор в 3800 тенге

Проект по организации в Астане условно бесплатного проезда на общественном транспорте при ежемесячном обязательном взносе около 3800 тенге вызвал большие споры в социальных сетях, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Предлагаемый акимом Астаны Асетом Исекешевым ежемесячный сбор в размере 3857,3 тенге с квартиры, частного дома или объекта ЖКХ в рамках нового проекта по созданию бесплатного общественного транспорта в Астане стал главной темой для обсуждения в социальных сетях. Тема стала настолько популярной, что к ее обсуждению с удовольствием присоединились жители и других городов.

«В Астане предлагают скинуться по 3800 тенге с хаты на проезд в общественном транспорте. А можно, алматинцы скинутся заранее по чирику на то, чтобы до нас никогда не доходили гениальные столичные реформы?», — пишет пользователь Facebook Ольга Знаменская (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Для оперативного успокоения граждан к обсуждению в соцсетях подключился Азамат Турегулов, представившийся сотрудником пресс-службы «Астана LRT». Он объяснил основные плюсы проекта, объяснив, что в случае его введения у горожан появится дополнительная графа в квитанциях ЕРЦ.

Турегулов также активно комментировал негативные высказывания пользователей Казнета, однако это вызвало еще большие споры.

На фоне бурного обсуждения, начали появляться шуточные предложения ввести еще несколько обязательных платежей, чтобы сделать бесплатными полет на самолетах, прокат коньков в ледовом дворце или бензин на АЗС. 

«Предлагаю сделать бесплатными все лифты в городе и включить стоимость этой услуги в квитанции ЕРЦ. Ну, а что, всем удобно. Не будет этих бесконечных проблем “подними меня”, скорая помощь всегда будет вовремя, да и в конце концов не нужно заправлять карты и магниты очередными поездками. Также предлагаю бесплатные обеды в школах. А плату аналогично производить по средством ЕРЦ со всех проживающих в городе. Требую бесплатные парковки, бесплатные театры и кино, бесплатные продукты … И вообще верните “совок” там все было бесплатным», — написала в сообществе «Астана — Что? Где? Когда?» Дана Бисенгалиева.

Звучали и положительные отзывы по предлагаемому проекту. Активные пользователи городских автобусов с радостью посчитали сэкономленные средства и остались довольны результатом.

Часть граждан видит в проекте улучшение всей транспортной системы, так как предлагаемый проект обеспечит доступ не только к автобусам, но и к платным парковкам для владельцев автомобилей.   

«Офигенные проект. Гонки, копоть, дтп — это ведь все искоренится. Да и взять простую семью из 5 чел, которые покупают проездные — для них это выгодно. А это простой народ и таких десятки тысяч семей», — прокомментировал Естай Жанболатов.

«Первым делом мы смотрим на цифру — 3800, отсюда и эмоции. Но надо объективно смотреть на две стороны медали. Это и новые автобусы, и следование расписанию, и отсутствие вечно обгоняющих автобусов, и меньше ДТП в том числе. Плюс скидки на парковку. Честно, если бы в Алмате были нормальные автобусы с адекватными водителями, я бы ездила. Но пока этого нет, приходится тратить свои нервы за рулем», — отметила Ольга Каленичук.

Алексей Сосновкий в Facebook заметил, что «в Алматы тоже все поголовно ругали Байбека, сейчас все сделали и все довольны».

Часть граждан посчитала идеи об обязательных взносах обманным приемом для повышения оплаты за проезд. В пользу этой идеи пользователи соцсетей приводят условные подсчеты, по которым ежемесячный сбор станет убыточным для «Астана LRT».

Напомним, ранее аким Астаны Асет Исекешев предложил сделать общественный транспорт бесплатным для всех горожан и ввести единый сбор за развитие системы транспорта. Кроме того были предложены три схемы, предусматривающие рост тарифов.

«При стоимости 90 тенге за билет нам нужно будет субсидировать, грубо говоря, 40 миллиардов тенге. Если поднимем до 150 тенге, сумма уменьшается — 30 миллиардов. До 300 тенге поднимаем — уходим практически от субсидирования. 300 тенге будет стоить билет», — объяснил Исекешев.

По данным «Астана LRT», при введении единого сбора средства пойдут не только на обеспечение бесплатного проезда, но и на развитие парков и мест большого скопления людей, инфраструктуры, системы уличного освещения, создание уличных мест для отдыха, а также свободный Wi-Fi по всему городу.

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