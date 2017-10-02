Казахстанцы стали больше тратить на мобильную связь, sms и интернет

По результатам исследования выяснилось, что доля абонентов, чьи расходы колеблются от 1000 до 2000 тенге и от 2000 до 3000 тенге, увеличилась на 7% и на 5% соответственно. Перераспределение долей произошло за счёт уменьшения доли тех, чьи расходы не превышают 1000 тенге, что объясняется повышением стоимости услуг оператора.

Клиентское «ядро» на рынке мобильной связи тратит на мобильную связь от 1000 тенге до 2000 тенге. У Tele2 доля таких пользователей наибольшая — 69%. У Аltel, Activ и Beeline затраты в пределах 1000−2000 тенге несут 47−52% абонентов. Наиболее «дорогим» оператором является Kcell — расходы 55% его абонентов составляют более 2000 тенге в месяц.

Доля абонентов, которые ежемесячно используют более 6 Гб интернет-трафика, выросла на 5%, тем самым сократив на 8% долю абонентов, которые используют менее 1 Гб. На сегодняшний день у Аltel 52% клиентов потребляют больше 6 Гб мобильных данных, у оператора Tele2 — 41%, у оператора Activ — 33%.

На сегодняшний день почти все операторы постарались создать как можно больше тарифов в наиболее востребованном ценовом диапазоне 1000−2000 тенге, отмечается в исследовании.

Наибольший объём услуг без разделения на день и ночь в тарифном плане Altel «Expert», но он и самый дорогой. Среди тарифных планов ценового диапазона около 1500 тенге наиболее выгодным является предложение оператора Activ, лучший объём трафика включён в тарифный план Beeline, а наибольший лимит звонков на других операторов предлагает Tele2.

Как показал опрос, самым экономным и выгодным тарифным планом, стоимостью около 1200 тенге, является предложение от Tele2. Так, у тарифного плана «ПРОСТО Старт» самая низкая цена — 1190 тенге в месяц, в него включено наибольшее количество SMS — 600, базовый объём трафика — 5 ГБ и лимит звонков на других операторов — 80 мин/мес.

Самую низкую стоимость годового пакета также предлагает Tele2 — 27 тенге в день за 400 МБ интернет-трафика.

Минимальную стоимость за 1 МБ интернета предлагают Activ, Kcell (0,06 тенге/МБ) и Tele2 (0,07 тенге/МБ), а максимальную — оператор Beeline (0,11 тенге/МБ).

За год доля таких абонентов мобильной связи выросла ещё на 4%. Лидером является оператор Kcell — 96% клиентов не меняют «симку» уже более 5 лет, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года «ядро» его абонентов увеличилось на 16%.

У оператора Activ на сегодня 80% таких клиентов (плюс 5% к III кварталу 2016 года), у Beeline — 75% (плюс 2%). Основная часть абонентов Tele2 (39%) пользуется услугами оператора связи от 1 года 3 лет, что менее показателя аналогичного периода 2016 года на 2%, это обусловлено ростом доли абонентов с более длительным периодом сотрудничества.

Большинство пользователей Altel (41%) подключились не ранее чем год назад, тогда как в III квартале 2016 года основной актив составляли абоненты, пользующиеся услугами от 1 года до 3 лет (50%).

По результатам исследования 3 квартала, бренды операторов связи сохранили свои позиции. Так Activ увеличил долю пользователей всего на 1%, а Bеeline и Kcell уменьшили на 1%, клиентский актив Tele2 и Altel остался прежним, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По результатам исследования, у всех операторов оказалось более 75% лояльных клиентов (не планирующих смену оператора). Среди факторов, которые заставят абонентов уйти к конкурентам респонденты выделили: низкое качество голосовой связи и мобильного интернета — 32%, высокая стоимость услуг — 20%, качество сервиса — 5%, всё вышеперечисленное — 9% абонентов. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года сократились доли клиентов, которые готовы сменить оператора по причине качества связи и сервиса на 5%, по причине высоких цен на связь и мобильный интернет на 9%. Наблюдается рост доли клиентов, которые полностью довольны текущим оператором 29% против 13%.

9% опрошенных озвучили намерение сменить оператора.

Сократились доли абонентов, которые планируют переход к оператору с наиболее низкими тарифами и с новыми технологиями на 11% и на 7%. Увеличилась на 19% доля абонентов, которые планируют переход к оператору, у которого наилучшее качество связи и интернета.

Только 4% абонентов сменили оператора (минус 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года), из них 41% ушли к Tele2, 24% к Activ. Ключевым фактором при принятии этого решения опрошенные отмечают высокие тарифы — 40% респондентов.