Генпрокуратура займется борьбой с завышением цен на продукты
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана будет бороться с необоснованным и искусственным завышением цен на
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана будет бороться с необоснованным и искусственным завышением цен на
Президент республики на днях подписал указ, который наделил Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре новыми полномочиями, среди которых, в частности, борьба с завышением цен.
Кроме того, сотрудники прокуратуры займутся борьбой со злоупотреблениями и коррупцией при закупках, поставках и реализации продовольственных товаров, хлопкового шрота и шелухи за счет централизованных ресурсов. Для этого они будут вести систематический мониторинг ценообразования на эти товары на рынке.
В документе есть и еще одно интересное нововведение — Генпрокуратура будет выявлять факты коррупции со стороны работников соответствующих контролирующих органов и администраций рынков, которые не обеспечили работу по пресечению необоснованного и искусственного завышения цен и не приняли никаких действий в отношении лиц, нелегально осуществляющих свою деятельность на их территории.
Для реализации этих полномочий прокуратура получила право требовать у юридических лиц, вне зависимости от их формы собственности, и граждан необходимые сведения и объяснения, а также проводить