Бизнесмен из Петербурга стал одним из крупнейших поставщиков РЖД
Структуры петербургского предпринимателя Владимира Васильева в 2017 году получили от РЖД контрактов почти на 19 млрд рублей и заняли третье место среди всех поставщиков госмонополии.
Структуры петербургского предпринимателя Владимира Васильева в 2017 году получили от РЖД контрактов почти на 19 млрд рублей и заняли третье место среди всех поставщиков госмонополии.
Об этом 2 октября пишут «Ведомости». Как уточняет издание, Васильев связан с совладельцами банка «Россия» Николаем Шамаловым и Юрием Ковальчуком. Их называют бизнесменами, «приближенными к президенту».
По сведениям «Ведомостей», Владимир Васильев вместе с Шамаловым учредили
Однако в 2017-м структурам бизнесмена уступила подряд на 15,5 млрд рублей компания «Трансюжстрой», которая принадлежит бывшему замминистра строительства и ЖКХ Юрию Рейльяну. Помимо этого, Васильеву достались еще несколько контрактов от РЖД — в результате за год от госмонополии структуры бизнесмена получат 19 млрд рублей.