На Крымском мосту положили первый слой асфальта

Источник: "Крымский мост

На строящемся Крымском мосту по направлению на полуостров уложили первый участок дороги длиной более чем 600 метров. По этому участку в будущем году поедут автомобили.

— Верхний слой выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Это слой износа, поэтому в его составе повышенное содержание щебня. Он обеспечит требуемый коэффициент сцепления автомобильного колеса с дорогой и долговечность покрытия. После укладки асфальта нам предстоит выполнить еще комплекс работ по устройству барьерного ограждения, мачт освещения, системы автоматического контроля дорожного движения, — рассказал Юрий Сафонов, главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора.

Источник: "Крымский мост

Строители одновременно отрабатывают технологию устройства дорожного полотна в зонах, расположенных у деформационных швов.

— Такие швы — это металлические конструкции с резиновой «гармошкой», которые исключают деформации мостовых пролетов в местах сопряжения в случае перепадов температуры или сейсмических нагрузок. По большей части трассы моста расстояние между швами составляет около 220 метров (четыре пролета). Задача дорожников — обеспечить формирование максимально ровной поверхности проезжей части, чтобы асфальт «слился» с деформационными швами так, что автомобилист не почувствовал какого-либо дискомфорта при их пересечении, — уточнили в инфоцентре «Крымский мост».

Напомним, строительство Крымского моста стартовало в феврале 2016 года, сразу после получения положительного заключения Главгосэкспертизы. С тех пор погружено более 6000 свай из около 6700 свай трех типов, предусмотренных проектом. В том числе погружено более 4,6 тысячи трубосвай — основных свай проекта (это более 300 км стальной трубы).

Источник: "Крымский мост

ЦИФРЫ.

Готово более 390 опор из 595, предусмотренных проектом. Собрано более 190 пролетных строений автодорожного и железнодорожного мостов из 593, предусмотренных проектом. Это почти 90 тысяч тонн металлоконструкций из 230 тысяч тонн. Протяженность собранных пролетов на автодорожной части превышает 10 км.