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10:55 (мск), источник: Комсомольская правда

На Крымском мосту положили первый слой асфальта

Дорожное покрытие появилось на более чем 600 метрах будущей автодороги.

Источник: "Крымский мост

На строящемся Крымском мосту по направлению на полуостров уложили первый участок дороги длиной более чем 600 метров. По этому участку в будущем году поедут автомобили.

— Верхний слой выполнен из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Это слой износа, поэтому в его составе повышенное содержание щебня. Он обеспечит требуемый коэффициент сцепления автомобильного колеса с дорогой и долговечность покрытия. После укладки асфальта нам предстоит выполнить еще комплекс работ по устройству барьерного ограждения, мачт освещения, системы автоматического контроля дорожного движения, — рассказал Юрий Сафонов, главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора.

Источник: "Крымский мост

Строители одновременно отрабатывают технологию устройства дорожного полотна в зонах, расположенных у деформационных швов.

— Такие швы — это металлические конструкции с резиновой «гармошкой», которые исключают деформации мостовых пролетов в местах сопряжения в случае перепадов температуры или сейсмических нагрузок. По большей части трассы моста расстояние между швами составляет около 220 метров (четыре пролета). Задача дорожников — обеспечить формирование максимально ровной поверхности проезжей части, чтобы асфальт «слился» с деформационными швами так, что автомобилист не почувствовал какого-либо дискомфорта при их пересечении, — уточнили в инфоцентре «Крымский мост».

Напомним, строительство Крымского моста стартовало в феврале 2016 года, сразу после получения положительного заключения Главгосэкспертизы. С тех пор погружено более 6000 свай из около 6700 свай трех типов, предусмотренных проектом. В том числе погружено более 4,6 тысячи трубосвай — основных свай проекта (это более 300 км стальной трубы).

Источник: "Крымский мост

ЦИФРЫ.

Готово более 390 опор из 595, предусмотренных проектом. Собрано более 190 пролетных строений автодорожного и железнодорожного мостов из 593, предусмотренных проектом. Это почти 90 тысяч тонн металлоконструкций из 230 тысяч тонн. Протяженность собранных пролетов на автодорожной части превышает 10 км.

Устройство железобетонной плиты проезжей части автодорожного моста выполнено почти на 50 тысяч кубометров из более 65 тысяч, предусмотренных проектом. Забетонировано более 40 деформационных швов из 190, предусмотренных проектом. Уложено более 33 тысяч кв. метров нижнего слоя асфальтобетона из проектных более 340 тысяч, по протяженности это почти 1 км в направлении Таманского полуострова и более 2,5 км мостового полотна в направлении Крыма.

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