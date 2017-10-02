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10:47 (мск), источник: Sputniknews.kz

Сколько стоит бензин на автозаправочных станциях Казахстана

АСТАНА, 2 окт — Sputnik. Цены на бензин АИ-92 на некоторых казахстанских АЗС достигли 151 тенге за литр.

Источник: Sputniknews.kz

Столичный «Газпромнефть» предлагает купить бензин марки АИ-95 за 164 тенге за литр, АИ-92 — за 151 тенге, литр дизельного топлива обойдется в 150 тенге.

Бензин АИ-95 на столичной АЗС «Аурика» продается по 169 тенге за литр, бензин АИ-92 — за 151 тенге за литр, дизельное топливо — 159 тенге за литр.

Согласно информации на официальном сайте, на АЗС «Royal Petrol» литр бензина АИ-98 обойдется в 170 тенге, АИ-95 — 164 тенге за литр, АИ-92 — 150 тенге за литр, дизтопливо — 148 тенге за литр, а автогаз обойдется в 72 тенге.

По сведениям официального сайта Helios, АЗС продают бензин АИ-95 за 164 тенге за литр, а АИ-92 — за 150 тенге за литр. Дизтопливо обойдется в 151 тенге за литр, а газ в 71 тенге.

Согласно информации «Қазмұнайгаз өнімдері», литр бензина АИ-95 обойдется в 160 тенге, АИ-92 — в 147 тенге, а дизтопливо — в 146 тенге.

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