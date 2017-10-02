Более десяти улиц отремонтируют в Хабаровске до зимы

В Хабаровске до наступления зимних холодов необходимо отремонтировать 11 улиц, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В настоящее время активные дорожные работы развернулись на улице Промывочной, из-за чего ее пришлось закрыть для транспорта до 4 октября.



Аналогичные ограничения действуют на улице Производственной, где один из участков дороги также закрыт для автомобилистов из-за ремонта дорожного полотна. Открыть дорогу планируется до конца октября. Ремонтные работы также ведутся на улице Краснореченской, что временами вызывает у автолюбителей затруднение при попытках проехать в сторону Южного микрорайона. Однако ремонт позволяет не закрывать трассу для автомобилей. К тому же, как отмечают в управлении дорог и внешнего благоустройства города, улица Краснореченская уже почти готова.