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11:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Более десяти улиц отремонтируют в Хабаровске до зимы

На некоторых участках ограничили движение для транспорта.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске до наступления зимних холодов необходимо отремонтировать 11 улиц, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В настоящее время активные дорожные работы развернулись на улице Промывочной, из-за чего ее пришлось закрыть для транспорта до 4 октября.

Аналогичные ограничения действуют на улице Производственной, где один из участков дороги также закрыт для автомобилистов из-за ремонта дорожного полотна. Открыть дорогу планируется до конца октября. Ремонтные работы также ведутся на улице Краснореченской, что временами вызывает у автолюбителей затруднение при попытках проехать в сторону Южного микрорайона. Однако ремонт позволяет не закрывать трассу для автомобилей. К тому же, как отмечают в управлении дорог и внешнего благоустройства города, улица Краснореченская уже почти готова.

 — Дорожным рабочим осталось доделать последние 250 метров до улицы Узловой. Также заканчивают на улице Промывочной, где были проблемы с ремонтом из-за постоянного потока автомобилей. Здесь необходимо отсыпать участок дороги до улицы Машинистов. Параллельно идет асфальтирование трассы. Аналогично организованы работы и на улице Суворова. Здесь скоро закончат ремонт в месте ее примыкания к проспекту 60-летия Октября. Завершаются работы и на улице Донской, которая ведет к ТОР «Авангард», — сказал исполняющий обязанности начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Виталий Колтанюк. Также в городе ведутся ремонтные работы на улице Руднева, Комсомольской, Льва Толстого, Яшина. На очереди находится Батуевская ветка.

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