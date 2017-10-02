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12:03 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Строительство нового коллектора в Кировском районе поможет решить проблемы обманутых дольщиков

В регионе создан спецотдел полиции для борьбы с преступлениями в сфере долевого строительства. Мера более чем справедливая — сегодня в Волгограде идет расследование пяти уголовных дел, связанных со злоупотреблениями в сфере долевого строительства. Потерпевшими по ним проходят около 2 тысяч жителей региона. Среди них и дольщики, вложившие средства в строительство жилищного комплекса «Парк Европейский».

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Однако у них появилась надежда на скорое новоселье. Ресурсоснабжающая компания приступила к строительству нового коллектора. Появление нового инженерно-коммуникационного узла даст возможность найти нового инвестора.

Около полутора тысяч обманутых дольщиков уже несколько лет пытаются добиться справедливости и получить долгожданные квартиры. Из 16 многоэтажек жилого комплекса около 10 находятся лишь на начальном этапе строительства.

В отношении компании-застройщика весной было возбуждено уголовное дело. Строительство остановлено. Заложниками ситуации стали дольщики. Проблемами участников долевого строительства сейчас активно занимаются региональные власти — в области создана рабочая группа. В ходе парламентского часа, посвященного защите прав и законных интересов дольщиков, губернатор Андрей Бочаров поставил задачу активизировать работу на объекте в Кировском районе. Создание инженерной инфраструктуры позволит повысить привлекательность микрорайона для потенциальных компаний-инвесторов.

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Роман Касьянов, заместитель руководителя инспекции государственного строительного надзора Волгоградской области: «Для того, чтобы найти инвестора, который готов будет сюда зайти и достроить эти объекты, необходима экономическая целесообразность и обоснованность завершения этих объектов. Застройщики в ущерб себе работать не будут. Инженерные сети, строительство которых сегодня начато, — водоотведение, будут способствовать увеличению инвестиционной привлекательности для того, чтобы застройщики эти расходы не включали в строительство».

Работы здесь начались несколько дней назад. Перед подрядчиками стоит серьезная задача — все работы должны быть завершены до конца ноября. Новый канализационный коллектор протяженностью более 2 километров обеспечит централизованное водоотведение для всего микрорайона.

Александр Жернаков, заместитель директора ООО «Концессии водоснабжения» по инвестициям и капитальному строительству: «Нами было принято решение об изменении проекта, мы уменьшили протяженность, изменили трассу только для того, чтобы сократить сроки строительства, чтобы этот коллектор был построен уже к концу ноября полностью».

Теперь у дольщиков появилась надежда, что строительство долгожданных домов сдвинется с мертвой точки.

Александр Назаров, координатор инициативной группы дольщиков ЖК «Парк Европейский»: «Губернатор, которому мы задавали вопросы на парламентских слушаниях в прошлом месяце, нам пообещал разобраться с данной проблемой. Мы на сегодняшний момент благодарны, что стройка началась. Это позитивно сказывается на общем положении дел, в том числе на подборе нового застройщика. Ведь голые коробки, когда поставишь, а инженерных сетей не будет, то и дом в любом случае сдан не будет».

Реализация инфраструктурных проектов, в том числе и объектов жизнеобеспечения в сфере ЖКХ, один из приоритетов долгосрочной стратегии развития региона. Объем инвестиций ресурсоснабжающей компании в коммунальное хозяйство города за три года составит более 7 миллиардов рублей. Только в этом году приведено в порядок более 70 километров сетей, обновлены 82 насосные станции.

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