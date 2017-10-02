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11:59 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волгограде идет уборка уникального сорта риса

В регионе продолжается серьезная селекционная работа. Так, на экспериментальных рисовых полях завершается сбор урожая — специалисты испытывают новый волгоградский сорт. Селекционеры назвали его «Сталинградский». Именно он должен победить на рынке зарубежные виды семян.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Сталинградский сорт риса на волгоградской земле растет, как и любая другая зерновая культура. Нет никаких глиняных площадок и сложной системы водных каналов. Разработана другая, нетрадиционная технология. Такое выращивание риса сокращает потребность культуры в воде в 5 раз. Этот сорт получили в результате долгой селекционной работы специалистов Всероссийского научно-исследовательского института орошаемого земледелия и вывели для созревания в южный широтах нашей страны. Без лишних удобрений и особого ухода.

Муслим Ганиев, заведующий сектором орошения риса ФГБНУ ВНИИОЗ: «Болезней нет, вредителей нет, значит, единственное — надо найти такие сорта, которые адаптируются к этим условиям и получить такой же урожай, как и по традиционной технологии. Мы уже этот вопрос решили фактически. Вот этот сорт, “Сталинградский”, дает 8 тонн с гектара».

Такую же урожайность показывает и еще один сорт — «Сталинград-1». Как говорят эксперты, он сможет заменить зарубежные аналоги и стать прорывом в импортозамещении. Сорт практически лишен сахаридов, что делает его пригодным не только для диетического, но и детского питания. Чтобы вывести сорт на рынок, еще необходимо окончательно утвердить патент.

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Муслим Ганиев, заведующий сектором орошения риса ФГБНУ ВНИИОЗ: «Должна пройти экспертная комиссия, как раз приезжали из Москвы в Краснодар, и мы отправляли этот сорт для испытаний. Они оценили, что достойно для получения патента».

А заинтересованных в таком сырье уже десятки. Опытный участок только за последние несколько лет посетили аграрии из США, Китая, Канады, Индии. Всем интересно знать, как удалось добиться высокой урожайности риса, не используя большого количества воды.

Константин Родин, старший научный сотрудник лаборатории орошения: «Этот сорт прошел государственные сортоиспытания, через год он будет внесен в госреестр селекционных достижений России. После того как он будет внесен в этот реестр, этот сорт может возделываться как на территории Волгоградской области, так и Краснодарского края. Данный сорт специально выведен под технологию периодического орошения: дождевание, капельный полив и поверхностное орошение».

Технологиями эксперты делятся открыто. Правда, семена коллегам ни подарить, ни продать пока не могут. Может не хватить на сев в будущем году. Сейчас специалисты вручную собирают семена для будущего урожая. Процесс трудоемкий.

В продвижении технологии, говорят специалисты, необходимо увеличение площадей, а также финансовая помощь. Это поспособствует росту объемов продукции и выходу на промышленные масштабы. Кроме того, Волгоградский рис может привлечь аграриев не только использовать российское сырье, но и получать эксклюзивный урожай.

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