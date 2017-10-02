В Калининграде на ул. Левитана началось строительство храма
В Калининграде началось строительство нового храма. Об этом сообщает
В Калининграде началось строительство нового храма. Об этом сообщает
Строительная площадка расположена по ул. Левитана, 53. Строение возведут в честь святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены. Сейчас по этому адресу находится временный храм, где проходят богослужения.
Как сообщили в епархии, стройплощадку посетил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. Он осмотрел эскизный проект большого храма и благословил начало строительных работ.