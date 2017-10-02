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11:44 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде на ул. Левитана началось строительство храма

В Калининграде началось строительство нового храма. Об этом сообщает пресс-служба региональной епархии РПЦ.

Строительная площадка расположена по ул. Левитана, 53. Строение возведут в честь святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены. Сейчас по этому адресу находится временный храм, где проходят богослужения.

Как сообщили в епархии, стройплощадку посетил архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. Он осмотрел эскизный проект большого храма и благословил начало строительных работ.

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