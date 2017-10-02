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11:59 (мск), источник: РИА Крым

Первые блоки новых ТЭС в Крыму заработают в марте 2018 года — Черезов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости (Крым). Первые блоки двух новых теплоэлектростанций в Крыму планируется запустить в марте следующего года. Об этом рассказал заместитель министра топлива и энергетики РФ Андрей Черезов в интервью изданию «Коммерсант».

Источник: РИА "Новости"

«В феврале первые блоки начнут выход на пусконаладку и разворот, далее — розжиг первых блоков на обеих станциях (в марте 2018 года — ред.)», — сообщил замминистра.

По его словам, Минэнерго постоянно контролирует строительство крымских ТЭС. «Все вопросы по госгарантиям, по кредитным договорам решены, поэтому я считаю, что там сейчас все хорошо. С подрядчиками наконец-то мы навели порядок», — добавил Черезов.

Пуск в работу объектов генерации Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС позволит обеспечить необходимый уровень надежности, а также покрыть перспективный рост потребностей Крымского полуострова. Ввод в эксплуатацию объектов I очереди обеспечит Крымскую энергосистему мощностью 470 МВт. Ввод в эксплуатацию объектов II очереди обеспечит крымскую энергосистему мощностью 940 МВт.

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