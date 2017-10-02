Первые блоки новых ТЭС в Крыму заработают в марте 2018 года — Черезов

«В феврале первые блоки начнут выход на пусконаладку и разворот, далее — розжиг первых блоков на обеих станциях (в марте 2018 года — ред.)», — сообщил замминистра.
По его словам, Минэнерго постоянно контролирует строительство крымских ТЭС. «Все вопросы по госгарантиям, по кредитным договорам решены, поэтому я считаю, что там сейчас все хорошо. С подрядчиками наконец-то мы навели порядок», — добавил Черезов.
Пуск в работу объектов генерации Севастопольской и Симферопольской ПГУ-ТЭС позволит обеспечить необходимый уровень надежности, а также покрыть перспективный рост потребностей Крымского полуострова. Ввод в эксплуатацию объектов I очереди обеспечит Крымскую энергосистему мощностью 470 МВт. Ввод в эксплуатацию объектов II очереди обеспечит крымскую энергосистему мощностью 940 МВт.