Первые блоки новых ТЭС в Крыму заработают в марте 2018 года — Черезов

«В феврале первые блоки начнут выход на пусконаладку и разворот, далее — розжиг первых блоков на обеих станциях (в марте 2018 года — ред.)», — сообщил замминистра.

По его словам, Минэнерго постоянно контролирует строительство крымских ТЭС. «Все вопросы по госгарантиям, по кредитным договорам решены, поэтому я считаю, что там сейчас все хорошо. С подрядчиками наконец-то мы навели порядок», — добавил Черезов.