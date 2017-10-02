Екатеринбург претендует на право проведения ЭКСПО в 2025 году
МОСКВА, 2 октября 2017 г. /Росконгресс/. 29 сентября 2017 года в Москве состоялось первое заседание организационного комитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве
МОСКВА, 2 октября 2017 г. /Росконгресс/. 29 сентября 2017 года в Москве состоялось первое заседание организационного комитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве
На заседании заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович представил вниманию участников доклад «О начале работы организационного комитета по поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве
Он отметил: «На протяжении ближайшего года нам предстоит провести масштабную заявочную кампанию России, завершением которой станет тайное голосование
Далее с информацией о текущем статусе заявочной кампании и планируемых мероприятиях по продвижению заявки ЭКСПО-2025 выступила генеральный директор АНО «Заявочный комитет ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак. Руководитель российского заявочного комитета рассказала, что заявочное досье столицы Урала на право проведения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025» было передано заместителю генерального секретаря Международного бюро выставок Димитрию Керкентзесу.
Тема российской конкурсной заявки приглашает мировое сообщество к обсуждению тезиса: «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Она предлагает рассмотреть, как инновации поспособствуют развитию и самого Екатеринбурга, Свердловской области в целом, и всего мира, поскольку тема раскрывает влияние самих инноваций на окружающую среду, технологии, образование, здравоохранение, благосостояние людей, экономику и многие другие аспекты.
На первом заседании члены организационного комитета также утвердили «Положение об организационном комитете по поддержке выдвижения Екатеринбурга в качестве
По итогам заседания советник президента Российской Федерации Антон Кобяков отметил, что у столицы Урала довольно высокие шансы в конкуренции на право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО» в 2025 году.