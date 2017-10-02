ВЦИОМ: большинство россиян негативно оценивает итоги приватизации 90-х годов
При этом каждый второй респондент заявил, что поддерживает национализацию.
При этом каждый второй респондент заявил, что поддерживает национализацию.
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Большинство россиян (73%) считают, что итоги приватизации 90-х годов носят негативный характер. Вместе с тем единого мнения в вопросе о пересмотре ее итогов сейчас нет. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Спустя четверть века после приватизации в нашей стране большинство россиян считает, что итоги этого процесса носят негативный характер (73%), положительные ответы дают лишь 18% опрошенных. Люди, которые сейчас работают в коммерческой сфере, дают даже более негативные оценки, чем бюджетники.
Единого мнения в вопросе о пересмотре итогов приватизации сейчас нет, уточняют социологи. «Одни говорят, что эту тему вообще не стоит поднимать (32%), другие — что государству нужно вернуть ту собственность, которой оно лишилось в 90-е годы (31%), третьи — что это можно делать только в случаях, когда доказано, что приватизация произошла незаконно», — говорится в сообщении ВЦИОМ.
Прежде всего государству отдали бы предприятия нефтегазовой сферы, «Газпром» в частности, заводы и фабрики. За приватизацию высказывается только каждый четвертый (25%), из них 80% затрудняются назвать, какие компании следует отдать в частные руки, в содержательных ответах упоминаются заводы, «Роснефть» и «Газпром».
«Приватизация 90-х продолжает крайне болезненно восприниматься общественным сознанием. Общество не замечает за приватизированными предприятиями
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