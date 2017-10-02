Бюджет Новосибирской области с 2019 года будет бездефицитным

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Правительство региона подготовило проект главного финансового документа на ближайшие три года.

В 2018 году доходы региональной казны составят 119 млрд рублей. Это на 4 млрд рублей меньше, чем в текущем году. Расходная часть также сократится — до 121,2 млрд рублей (124,3 млрд рублей — в 2017). При этом дефицит увеличится и составит 2,2 млрд рублей. В то же время уже через год правительство Новосибирской области рассчитывает сбалансировать доходы и расходы, чтобы выйти на бездефицитный бюджет. По прогнозному плану в 2019 они составят 124,4 млрд рублей, а в 2020 году ожидается рост до 130 миллиардов.

При этом объем внутреннего долга области в течение всех трех лет не должен превышать 48,5 млрд рублей. Обращает на себя внимание отсутствие возможных индексаций социальных выплат и пособий, в том числе на содержание детей и областного семейного капитала.

Дорожный фонд Новосибирской области в 2018 году составит 10,3 млрд рублей, в 2019 году — 11,1 млрд, в 2020 году — 9 млрд. Ежегодно из этих сумм более 4 миллиардов будет направляться на обслуживание долгов перед федеральным бюджетом за строительство, реконструкцию и обслуживание дорог.

С этого года необходимо обязательное согласование проекта бюджета с Министерством финансов России. После получения положительного заключения, документ будет направлен на утверждение в Законодательное собрание Новосибирской области.

На последней сессии, состоявшейся 28 сентября, депутаты согласились перенести сроки внесения бюджета с 1 октября на две недели.