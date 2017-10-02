Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
В Польше вступил в силу закон о снижении пенсионного возраста
Умерла актриса Наталия Журавлева
Фен с мотором «Феррари» и еще 7 крутых бьюти-новинок
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Трамп назначил «тройку», чтобы карать Россию
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
СМИ сказали, куда Максакова уехала из Украины
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
18Ребятам о зайчатах
11:47 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Бюджет Новосибирской области с 2019 года будет бездефицитным

Доходы региональной казны составят 119 млрд рублей.

Источник: Reuters

Правительство региона подготовило проект главного финансового документа на ближайшие три года.

В 2018 году доходы региональной казны составят 119 млрд рублей. Это на 4 млрд рублей меньше, чем в текущем году. Расходная часть также сократится — до 121,2 млрд рублей (124,3 млрд рублей — в 2017). При этом дефицит увеличится и составит 2,2 млрд рублей. В то же время уже через год правительство Новосибирской области рассчитывает сбалансировать доходы и расходы, чтобы выйти на бездефицитный бюджет. По прогнозному плану в 2019 они составят 124,4 млрд рублей, а в 2020 году ожидается рост до 130 миллиардов.

При этом объем внутреннего долга области в течение всех трех лет не должен превышать 48,5 млрд рублей. Обращает на себя внимание отсутствие возможных индексаций социальных выплат и пособий, в том числе на содержание детей и областного семейного капитала.

Дорожный фонд Новосибирской области в 2018 году составит 10,3 млрд рублей, в 2019 году — 11,1 млрд, в 2020 году — 9 млрд. Ежегодно из этих сумм более 4 миллиардов будет направляться на обслуживание долгов перед федеральным бюджетом за строительство, реконструкцию и обслуживание дорог.

С этого года необходимо обязательное согласование проекта бюджета с Министерством финансов России. После получения положительного заключения, документ будет направлен на утверждение в Законодательное собрание Новосибирской области.

На последней сессии, состоявшейся 28 сентября, депутаты согласились перенести сроки внесения бюджета с 1 октября на две недели.

По заявлениям регионального Минфина такая отсрочка позволит учесть в проекте суммы федеральных трансфертов и, как следствие, избежать внесения поправок в начале следующего года. Подобная схема уже была использована при утверждении бюджета области на 2017 год.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Депутат Заксобрания поддержал ФК «Енисей»
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
Каталония начала готовиться к отделению от Испании
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Как проходил референдум о независимости Каталонии (фото)
Спорт
«Барселона» и сборная Испании под угрозой из-за референдума Каталонский клуб провел воскресный домашний матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей, а сборная Испании рискует остаться без чемпионата мира 2018 года
Авто
Власти готовят новый «налог» на шины Минпромторг предлагает повысить нормативы утилизации для ряда товаров и их упаковки до 100%
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Дмитрий Шепелев показал комнату 4-летнего сына Платона Телеведущий признался, что ему хотелось бы иметь второго ребенка.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь