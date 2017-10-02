Холодная осень: стоимость обогревателей — от 20 до 2000 рублей

Источник: Sputnik.by

Конец сентября в Беларуси выдался необычайно холодным, синоптики обещают также и прохладный октябрь. Впрочем, включать отопление пока белорусам не спешат — решение об этом еще не приняли ни в одном из исполкомов страны.

До включения отопления многие заинтересовались тем, за сколько можно в Беларуси купить электрические обогреватели. Sputnik изучил предложение онлайн-магазинов.

Так, небольшие настольные электрообогреватели могут обойтись и в 20 рублей. Такие компактные устройства можно использовать и в офисе на рабочем столе. Конечно, обогреть при помощи такого все помещение вряд ли удастся.

Больше крупные и мощные обогреватели стоят порядка 40−80 рублей, но есть и более дорогие модели. Цена на некоторые достигает и двух тысяч белорусских рублей, за такие деньги обещают долгий срок службы, разные режимы обогрева и иные возможности.

Использование электрообогревателей в республике никак не ограничено. Единственное исключение: в офисах они должны быть мощностью до трех киловатт, в остальном же использование таких приборов для обогрева остается решением самого потребителя.