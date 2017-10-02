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11:56 (мск), источник: Podrobno.uz

В Ташкенте открылся центр обслуживания высокоскоростных поездов Talgo

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На днях в Ташкенте состоялось открытие первого Центра сервисного обслуживания высокоскоростных электропоездов «Afrosiyob», сообщает пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари».

Строительство Центра сервисного обслуживания началось в феврале 2016 года на территории УП «Ўзтемирйўлмаштаъмир». Общая площадь объекта составила почти 11 тыс. квадратных метров.

Проектно-строительные мероприятия осуществлялись совместно со специалистами подведомственных АО «Узбекистон темир йуллари» организациями, а также техническими работниками испанской компании Talgo.

В рамках реализации проекта установлено необходимое современное оборудование, в частности, подрельсовый токарный станок, устройство по снятию тележек локомотива, съемное оборудование для кондиционера и колесной пары электропоезда, механизм для шунтирования и снятию колес. .

В основном здании Центра установлены два 10-ти тонных, внутри технического здания — два 15-ти тонных подъемных кранов. Кроме того, в основном здании Центра сервисного обслуживания высокоскоростных электропоездов «Afrosiyob» расположен двухэтажный административный корпус. Здесь же осуществляется онлайн-мониторинг движения поездов.

На сегодняшний день в Узбекистане эксплуатируется четыре высокоскоростных подвижных пассажирских составов «Afrosiyob».

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