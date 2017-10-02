В Ташкенте открылся центр обслуживания высокоскоростных поездов Talgo

Строительство Центра сервисного обслуживания началось в феврале 2016 года на территории УП «Ўзтемирйўлмаштаъмир». Общая площадь объекта составила почти 11 тыс. квадратных метров.

Проектно-строительные мероприятия осуществлялись совместно со специалистами подведомственных АО «Узбекистон темир йуллари» организациями, а также техническими работниками испанской компании Talgo.

В рамках реализации проекта установлено необходимое современное оборудование, в частности, подрельсовый токарный станок, устройство по снятию тележек локомотива, съемное оборудование для кондиционера и колесной пары электропоезда, механизм для шунтирования и снятию колес. .

В основном здании Центра установлены два 10-ти тонных, внутри технического здания — два 15-ти тонных подъемных кранов. Кроме того, в основном здании Центра сервисного обслуживания высокоскоростных электропоездов «Afrosiyob» расположен двухэтажный административный корпус. Здесь же осуществляется онлайн-мониторинг движения поездов.