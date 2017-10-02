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12:00 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Туристический комплекс близ острова Петрова построят в Приморье

Проект включает в себя летние гостевые домики и кафе, также будет создана необходимая инженерная инфраструктура.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 октября, PrimaMedia.

Резидентами свободного порта Владивосток на прошедшей неделе, с 22 по 28 сентября 2017 года, стали четыре компании. Соответствующие соглашения подписаны инвесторами с Корпорацией развития Дальнего Востока. Новые инвестиционные проекты, в числе которых: туристический комплекс близ острова Петрова, пункт СТО с автомойкой и автостоянкой, завод для строительства заборов, а также авиационный учебный центр будут реализованы на территории Приморского края. Общий объем частных капиталовложений составит 180 млн рублей. Реализация проектов позволит создать 45 новых рабочих мест в регионе, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Минвостокразвития.

Компания «КСО «Поющие пески» создаст туристический комплекс в Лазовском районе близ острова Петрова. Проект включает в себя строительство летних гостевых домиков, кафе, административного здания, также, будет создана необходимая инженерная инфраструктура. Объем инвестиций составит более 9 млн рублей, реализация проекта позволит создать восемь новых рабочих мест.

«Туристическая отрасль Приморья активно развивается и является перспективным направлением инвестирования. Проект станет первым этапом в развитии комплекса. В дальнейшем планируется создание круглогодичного комплекса», — рассказала директор компании «КСО «Поющие пески» Евгения Ольшанова.

Инвестиционный проект по организации придорожного комплекса во Владивостоке реализует компания «Родник». В рамках проекта будут создан пункт СТО, автомойка, автостоянку вместимостью на 150 машин и кафе.

Как отмечает директор компании «Родник» Элла Зубова, задача проекта обеспечить качественный сервис для автовладельцев, сосредоточив в одном месте весь комплекс услуг. Объем инвестиций составит более 9 млн рублей, планируется создать 11 новых рабочих мест. Новый автокомплекс будет расположен в районе ул. Военное шоссе во Владивостоке.

Другим проектом станет производство профильных труб для строительства заборов и каркасов для теплиц компании «Завод комплексных металлических решений» в городе Артем.

Как отмечает генеральный директор компании «Гранат» Василий Чихунов, жители Приморского края проявляют серьезный интерес к парашютному и авиаспорту. «Сегодня компания располагает достаточной базой для реализации проекта. Серьезный накопленный опыт в авиации, участие в санитарных эвакуациях и ликвидации последствий стихийных бедствий позволяют нам говорить о реализации значимого для региона проекта».

Отметим, что с момента реализации федерального закона о территориях опережающего развития и свободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 496 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 1,5 трлн рублей и перспективой создать более 66 тысяч рабочих мест.

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