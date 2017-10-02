В Свердловской области снизился уровень безработицы
За первые восемь месяцев года.
За первые восемь месяцев года.
Уровень безработицы в Свердловской области за период с января по июль 2017 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики губернатора.
По данным на 1 сентября 2017 года в службах занятости региона на зарегистрировано 28 066 не имеющих работу человек. По данным на 1 сентября 2016 года таких свердловчан было 34 178. Также в Свердловской области на 5,3% выросла среднемесячная заработная плата. За первые восемь месяцев года она составила 34 046 рублей. При этом надо отметить, что по прогнозам Минэкономразвития итоговая инфляция в 2017 году составит 4,9%.
По данным Свердловскстата, улучшились и общие экономические показатели в регионе. Так индекс промышленного производства за период
Как сообщало ИА REGNUM, в прошлые годы в связи с кризисными явлениями в экономике наблюдался рост безработицы в Свердловской области. В частности значительное её повышение на 15%, обусловленное ещё и сезонным фактором, произошло в начале 2016 года. А в начале 2015 года рост безработицы в регионе составил 16%. При этом в Свердловской области постоянно отмечается нехватка высококвалифицированных специалистов.