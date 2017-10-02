В Свердловской области снизился уровень безработицы

Уровень безработицы в Свердловской области за период с января по июль 2017 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

По данным на 1 сентября 2017 года в службах занятости региона на зарегистрировано 28 066 не имеющих работу человек. По данным на 1 сентября 2016 года таких свердловчан было 34 178. Также в Свердловской области на 5,3% выросла среднемесячная заработная плата. За первые восемь месяцев года она составила 34 046 рублей. При этом надо отметить, что по прогнозам Минэкономразвития итоговая инфляция в 2017 году составит 4,9%.

По данным Свердловскстата, улучшились и общие экономические показатели в регионе. Так индекс промышленного производства за период январь-август 2017 года увеличился на 4,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а оборот организаций за восемь месяцев вырос на 9,9% в сравнении с показателями января-августа 2016 года.