Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Масляков отреагировал на смерть возродившего КВН в 80х Меньшикова
Умерла актриса Наталия Журавлева
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
"Уберите ее!": Зрители недовольны поведением Меньшовой
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
СМИ сказали, куда Максакова уехала из Украины
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
В России возродят открытые рынки
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
18Ребятам о зайчатах
11:58 (мск), источник: ИА REGNUM

В Свердловской области снизился уровень безработицы

За первые восемь месяцев года.

Уровень безработицы в Свердловской области за период с января по июль 2017 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

По данным на 1 сентября 2017 года в службах занятости региона на зарегистрировано 28 066 не имеющих работу человек. По данным на 1 сентября 2016 года таких свердловчан было 34 178. Также в Свердловской области на 5,3% выросла среднемесячная заработная плата. За первые восемь месяцев года она составила 34 046 рублей. При этом надо отметить, что по прогнозам Минэкономразвития итоговая инфляция в 2017 году составит 4,9%.

По данным Свердловскстата, улучшились и общие экономические показатели в регионе. Так индекс промышленного производства за период январь-август 2017 года увеличился на 4,2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а оборот организаций за восемь месяцев вырос на 9,9% в сравнении с показателями января-августа 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлые годы в связи с кризисными явлениями в экономике наблюдался рост безработицы в Свердловской области. В частности значительное её повышение на 15%, обусловленное ещё и сезонным фактором, произошло в начале 2016 года. А в начале 2015 года рост безработицы в регионе составил 16%. При этом в Свердловской области постоянно отмечается нехватка высококвалифицированных специалистов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Сокращение площади арктического льда: что беспокоит Запад
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
Каталония начала готовиться к отделению от Испании
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Как проходил референдум о независимости Каталонии (фото)
Спорт
«Барселона» и сборная Испании под угрозой из-за референдума Каталонский клуб провел воскресный домашний матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей, а сборная Испании рискует остаться без чемпионата мира 2018 года
Авто
Власти готовят новый «налог» на шины Минпромторг предлагает повысить нормативы утилизации для ряда товаров и их упаковки до 100%
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Дмитрий Шепелев показал комнату 4-летнего сына Платона Телеведущий признался, что ему хотелось бы иметь второго ребенка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь