Счетная палата усомнилась в эффективности мер по росту экономики

Источник: РИА "Новости"

Оживление инвестиционной активности, согласно планам властей, станет одним из главных факторов по ускорению роста ВВП в следующие три года, отмечает Счетная палата. В частности, этому должна способствовать программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса «6,5» (предполагает выдачу кредитов по пониженным ставкам, которое поможет небольшим компаниям нарастить инвестиции).

Но Счетная палата полагает, что программа, «будучи несущественной по объемам», «не окажет значимого влияния на объемы инвестиций в основной капитал в целом по стране». Постановление об увеличении лимита по программе на 50 млрд руб. было подписано в июне, говорил министр экономического развития Максим Орешкин.

Счетная палата подвергла критике и две других меры по подъему ВВП: «инфраструктурная ипотека» (новый механизм государственно-частного партнерства) и «фабрика проектного финансирования» (созданная на базе ВЭБа система по отбору качественных проектов и их сопровождению на всех стадиях — от разработки до реализации).