Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Ученые выяснили, почему с возрастом труднее похудеть
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
СМИ: электромагнитные бомбы РФ превращают технику в металлолом
Зрители 1 канала просят снять с эфира Меньшову
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
СМИ сказали, куда Максакова уехала из Украины
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
18Ребятам о зайчатах
12:11 (мск), источник: РБК

Счетная палата усомнилась в эффективности мер по росту экономики

Меры, благодаря которым правительство планирует разогнать рост ВВП, несущественны по объемам, они не смогут оказать значимого влияния на рост инвестиций. Об этом говорится в докладе Счетной палаты о прогнозе социально-экономического развития (есть у РБК) на следующие три года, на основе которого готовится бюджет. В понедельник, 2 октября,​ в Совете Федерации с ним выступит глава Счетной палаты Татьяна Голикова.

Источник: РИА "Новости"

Оживление инвестиционной активности, согласно планам властей, станет одним из главных факторов по ускорению роста ВВП в следующие три года, отмечает Счетная палата. В частности, этому должна способствовать программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса «6,5» (предполагает выдачу кредитов по пониженным ставкам, которое поможет небольшим компаниям нарастить инвестиции).

Но Счетная палата полагает, что программа, «будучи несущественной по объемам», «не окажет значимого влияния на объемы инвестиций в основной капитал в целом по стране». Постановление об увеличении лимита по программе на 50 млрд руб. было подписано в июне, говорил министр экономического развития Максим Орешкин.
Читайте также
Голикова: число живущих за чертой бедности в РФ в начале 2017 года сократилось почти на 7%

Счетная палата подвергла критике и две других меры по подъему ВВП: «инфраструктурная ипотека» (новый механизм государственно-частного партнерства) и «фабрика проектного финансирования» (созданная на базе ВЭБа система по отбору качественных проектов и их сопровождению на всех стадиях — от разработки до реализации).

Инфраструктурная ипотека за три года должна обеспечить прирост инвестиций на 1% ВВП (1 трлн руб.), фабрика проектного финансирования за два года — на 0,1% ВВП (100 млрд руб.). Но эти меры «характеризуются высокой степенью неопределенности, а объемы их финансирования, по нашему мнению, не могут оказать значительного влияния на прогнозируемые темпы роста инвестиций в основной капитал», указывает Счетная палата. Кроме того, в прогнозе нет оценок эффекта от программы по росту производительности труда, отмечают аудиторы.

Голикова: в 2017 году экономике не дотянуть до 2% роста
Во время загрузки произошла ошибка.
21 июня© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Срочный ужин: что заставило Путина отправиться к Эрдогану
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
Каталония начала готовиться к отделению от Испании
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Как проходил референдум о независимости Каталонии (фото)
Спорт
«Барселона» и сборная Испании под угрозой из-за референдума Каталонский клуб провел воскресный домашний матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей, а сборная Испании рискует остаться без чемпионата мира 2018 года
Авто
Власти готовят новый «налог» на шины Минпромторг предлагает повысить нормативы утилизации для ряда товаров и их упаковки до 100%
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Дмитрий Шепелев показал комнату 4-летнего сына Платона Телеведущий признался, что ему хотелось бы иметь второго ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь