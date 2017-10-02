Из Омска запустят бюджетные авиарейсы в Екатеринбург
Рейсы из Екатеринбурга в несколько сибирских городов планирует запустить лоукостер «Победа».
Рейсы из Екатеринбурга в несколько сибирских городов планирует запустить лоукостер «Победа».
Об этом пишет ura.ru со ссылкой на главу авиакомпании Андрея Калмыкова.
По предварительной компании в список городов, куда планируются рейсы, уже попали Омск, Иркутск и
Бюджетная авиакомпания «Победа» — дочернее предприятие «Аэрофлота», базирующееся в московском аэропорту Внуково.