Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Умерла актриса Наталия Журавлева
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
СМИ сказали, куда Максакова уехала из Украины
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
В России возродят открытые рынки
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Стрельба в Лас-Вегасе
12:29 (мск), источник: СуперОмск

Из Омска запустят бюджетные авиарейсы в Екатеринбург

Рейсы из Екатеринбурга в несколько сибирских городов планирует запустить лоукостер «Победа».

Об этом пишет ura.ru со ссылкой на главу авиакомпании Андрея Калмыкова.

По предварительной компании в список городов, куда планируются рейсы, уже попали Омск, Иркутск и Улан-Удэ. В дальнейшем же городов может стать больше.

Бюджетная авиакомпания «Победа» — дочернее предприятие «Аэрофлота», базирующееся в московском аэропорту Внуково.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
Каталония начала готовиться к отделению от Испании
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Как проходил референдум о независимости Каталонии (фото)
Спорт
«Барселона» и сборная Испании под угрозой из-за референдума Каталонский клуб провел воскресный домашний матч с «Лас-Пальмасом» без зрителей, а сборная Испании рискует остаться без чемпионата мира 2018 года
Авто
Власти готовят новый «налог» на шины Минпромторг предлагает повысить нормативы утилизации для ряда товаров и их упаковки до 100%
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Дмитрий Шепелев показал комнату 4-летнего сына Платона Телеведущий признался, что ему хотелось бы иметь второго ребенка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь