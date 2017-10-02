Волгоград оденется в яркую иллюминацию

У речпорта в Волгограде судьба не задалась с самого начала. Он задумывался как один из крупнейших и красивейших в Европе, но строительство затянулось на долгих 13 лет, и уже к моменту ввода в строй в 1980 году многое из оборудования устарело.

Сегодня речпорт переживает далеко не лучшие времена. Как неоднократно заявлял губернатор Андрей Бочаров, с проведением масштабного благоустройства набережной, реконструкция речпорта становится насущной необходимостью. Были достигнуты договорённости с владельцами речпорта о проведении такой реконструкции. Сегодня сделаны первые шаги по воплощению замыслов в жизнь.

Александр Малашкин проинформировал, что к маю следующего года здание приобретёт совершенно иной вид, отвечающий его предназначению. «Изюминкой» обещает стать ресторан на 500 мест с круговым обзором. Он расположится под самой крышей, там, где с 1984 по 1991 годы работал ресторан «Россия».

По всему периметру здания расположится художественная иллюминация. Реконструкция потребует вложения около 300 миллионов рублей. Но как заметил Андрей Бочаров, это лишь начало — приведение речпорта в порядок потребует миллиарды рублей. Областная администрация, со своей стороны, обещает всю возможную помощь.

Андрей Бочаров остановился на теме освещения города вообще. Волгоград сегодня, как сказал губернатор, по освещённости далеко не в полной мере отвечает требованиям, предъявляемым жителями и гостями города. Разработаны проекты, призванные придать облику города-героя современный вид, яркий и праздничный.

— Освещённость Волгограда — это вопрос безопасности, — подчеркнул Андрей Бочаров, — в ближайшее время современный свет придёт на основные магистрали, в центр города. Работа будет продолжаться и дальше, реализация программы светлого города во-многом будет способствовать созданию в Волгограде хорошей доброй атмосферы.