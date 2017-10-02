О судьбе последних трамваев в Казахстане рассказал аким Павлодарской области
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Павлодарской области Булат Бакауов рассказал о судьбе последних трамваев в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Павлодарской области Булат Бакауов рассказал о судьбе последних трамваев в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Павлодаре имеются 110 км трамвайных путей. Мы сохранили эту инфраструктуру. Два года работали с Европейским банком реконструкции и развития по получению заемных средств для покупки трамваев. Нас сдерживали несколько факторов по субсидированию затрат по рельсовому транспорту. Вопрос этот решился», — сказал аким на
По его словам, сегодня уже проведен конкурс по закупке трамваев. В октябре планируется завезти в Павлодар первые пять трамваев, а до декабря — оставшиеся 15.
В целом, как отмечают в