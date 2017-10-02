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12:56 (мск), источник: Kazinform

О судьбе последних трамваев в Казахстане рассказал аким Павлодарской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Аким Павлодарской области Булат Бакауов рассказал о судьбе последних трамваев в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодаре имеются 110 км трамвайных путей. Мы сохранили эту инфраструктуру. Два года работали с Европейским банком реконструкции и развития по получению заемных средств для покупки трамваев. Нас сдерживали несколько факторов по субсидированию затрат по рельсовому транспорту. Вопрос этот решился», — сказал аким на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, сегодня уже проведен конкурс по закупке трамваев. В октябре планируется завезти в Павлодар первые пять трамваев, а до декабря — оставшиеся 15.

В целом, как отмечают в пресс-службе акима, за январь-август 2017 года в Павлодарской области пассажирооборот увеличился на 7,7%.

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