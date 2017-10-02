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12:57 (мск), источник: Kazinform

Кто получает деньги с платных парковок Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В управлении транспорта и автомобильных дорог рассказали, кто владеет компанией «СпецТехПаркинг», взимающей деньги за платную парковку в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Reuters

«Компания СпецТехПаркинг, оператор платных парковок Алматы, на 30% принадлежит акимату, на 70%- частному инвестору. Но это не значит, что алматинские водители платят на сторону. Частный владелец 70%-доли уже вложил в развитие системы платных парковок 1,3 млрд тенге, по планам общая сумма вложений составит 10 млрд тенге. Город не вкладывает в компанию ни одного тенге, но получает доход от своей 30%-доли, к тому же оператор платных парковок платит налоги — это порядка 190 млн тенге. Все штрафы за неправильную парковку в 100%-размере идут в доход государства, сейчас собрано 81 млн тенге. Мы изучали мировой опыт, эвакуация и обслуживание платных парковок нигде не финансируется государством. По сравнению с существовавшим ранее “Алматы паркингом” налоги от парковок увеличились в 5 раз. Поэтому я еще раз заверяю, что большая часть денег идет государству. Это 30% нашей доли и 100% налогов и штрафов», — сказал руководитель управления Максут Исахов.

Напомним, стоимость парковки в Алматы составляет от 50 тенге в зависимости от времени парковки. Оплата производится через паркоматы. В случае неуплаты за стоянку на платных парковках водителю грозит штраф в размере 5 МРП.

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