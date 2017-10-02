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12:41 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Еще один «лопнул» — краснодарский банк «Крыловский» признан банкротом

Краснодар, 2 октября, KrasnodarMedia. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление Центрального банка РФ о признании несостоятельным (банкротом) АО АКБ «Крыловский», говорится в сообщении государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Конкурсным управляющим банка назначено АСВ. Ранее агентство сообщило, что за выплатой страхового возмещения на сумму около 8,5 миллиарда рублей могут обратиться порядка 21,2 тысячи вкладчиков, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на РАПСИ.

Регулятор 2 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Крыловский». Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

ЦБ отметил, что основой ресурсной базы кредитной организации являлись привлеченные денежные средства населения. По данным регулятора, в 2017 году банком проводилась агрессивная политика привлечения денежных средств физических лиц. Банк России неоднократно применял в отношении АКБ «Крыловский» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

«В ходе проведенной Банком России 26 июля 2017 года ревизии касс ряда подразделений АКБ “Крыловский” (АО) выявлена крупная недостача денежных средств. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала)», — сообщил ЦБ, отмечая, что руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации деятельности кредитной организации.

По информации регулятора, руководство банка выводило активы с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация на 1 июля занимала 360-ое место в банковской системе РФ, сообщает РАПСИ.

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