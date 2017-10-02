Дорожная техника вышла на скользкие свердловские дороги

В ночь на 2 октября с 02.00 до 06.00 комплексные посты дорожного контроля зафиксировали до 0,5 см снега на дорогах Нижнесергинского, Байкаловского муниципальных районов, Тавдинского, Режевского городских округов.

Диспетчерская служба управления автодорог незамедлительно направила данную информацию подрядным организациям. На линию вышло 35 единиц комбинированных дорожных машин для обработки покрытия противогололедными материалами.

Для своевременного определения метеорологических условий и оперативного устранения их последствий на региональных автомобильных дорогах Управление автодорог разместило 48 комплексных автоматизированных поста дорожного контроля. Они установлены вблизи региональных автодорог и фиксируют гололед или снег на проезжей части.

Подрядчиками создана круглосуточная диспетчерская служба (телефон 8 (343) 261−79−83 ), которая осуществляет контроль выполнения работ с помощью автоматизированной навигационной системы АИС «ЦУП».

Также по указанному номеру принимаются сообщения от жителей области, служба взаимодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными предприятиями — собирает все поступающие замечания о состоянии дорог, организует их оперативное устранение.