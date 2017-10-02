Троллейбус № 36 не выйдет на маршрут до середины октября
Временная отмена троллейбуса связана с аварийным ремонтом теплотрассы на улице Фрунзе, сообщали ранее в
Временная отмена троллейбуса связана с аварийным ремонтом теплотрассы на улице Фрунзе, сообщали ранее в
Троллейбус № 36 не выйдет на маршрут до середины октября, ремонт должен был закончиться к 30 сентября, но сроки сдачи участка перенесли, об этом сообщили в
Временное закрытие маршрута связано с сужением проезжей части на 7,5 метра на улице Фрунзе напротив дома № 15 «а» и на 5 метров на перекрестке с улицей Мичурина.
Перекресток полностью откроют только 15 октября.