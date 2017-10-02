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12:46 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Троллейбус № 36 не выйдет на маршрут до середины октября

Временная отмена троллейбуса связана с аварийным ремонтом теплотрассы на улице Фрунзе, сообщали ранее в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Источник: РИА "Новости"

Троллейбус № 36 не выйдет на маршрут до середины октября, ремонт должен был закончиться к 30 сентября, но сроки сдачи участка перенесли, об этом сообщили в пресс-центре мэрии города.

Временное закрытие маршрута связано с сужением проезжей части на 7,5 метра на улице Фрунзе напротив дома № 15 «а» и на 5 метров на перекрестке с улицей Мичурина.

Перекресток полностью откроют только 15 октября.

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