В Башкирии планируют увеличить ВРП и доходы населения

По его словам, при формировании прогноза учитывались общеэкономические условия, тенденции и перспективы развития, характерные для Башкортостана, сценарные условия, одобренные Правительством России и прогнозные данные органов исполнительной власти, администраций муниципалитетов, предприятий и организаций республики.

Как сообщил на заседании глава Минэкономразвития, к концу текущего года темп валового регионального продукта прогнозируется на уровне 102,1%. Уровень прошлого года, по прогнозной оценке, будет превышен в промышленном производстве на 3,2%, в сельскохозяйственном производстве — на 1,4%. Планируется увеличить на 0,4% инвестиционные вложения в экономику региона.