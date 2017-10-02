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12:41 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии планируют увеличить ВРП и доходы населения

УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Министр экономического развития Башкортостана Сергей Новиков представил на рассмотрение Президиума Госсобрания — Курултая республики прогноз социально-экономического развития региона на 2018 год и на период до 2020 года.

По его словам, при формировании прогноза учитывались общеэкономические условия, тенденции и перспективы развития, характерные для Башкортостана, сценарные условия, одобренные Правительством России и прогнозные данные органов исполнительной власти, администраций муниципалитетов, предприятий и организаций республики.

Как сообщил на заседании глава Минэкономразвития, к концу текущего года темп валового регионального продукта прогнозируется на уровне 102,1%. Уровень прошлого года, по прогнозной оценке, будет превышен в промышленном производстве на 3,2%, в сельскохозяйственном производстве — на 1,4%. Планируется увеличить на 0,4% инвестиционные вложения в экономику региона.

Кроме того, предусматривается увеличение розничного товарооборота на 2,1%, а также улучшение динамики денежных доходов населения, проинформировали в пресс-службе Министерства экономического развития Башкортостана.

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