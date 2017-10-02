В Башкирии планируют увеличить ВРП и доходы населения
УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Министр экономического развития Башкортостана Сергей Новиков представил на рассмотрение Президиума Госсобрания — Курултая республики прогноз
УФА, 2 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Министр экономического развития Башкортостана Сергей Новиков представил на рассмотрение Президиума Госсобрания — Курултая республики прогноз
По его словам, при формировании прогноза учитывались общеэкономические условия, тенденции и перспективы развития, характерные для Башкортостана, сценарные условия, одобренные Правительством России и прогнозные данные органов исполнительной власти, администраций муниципалитетов, предприятий и организаций республики.
Как сообщил на заседании глава Минэкономразвития, к концу текущего года темп валового регионального продукта прогнозируется на уровне 102,1%. Уровень прошлого года, по прогнозной оценке, будет превышен в промышленном производстве на 3,2%, в сельскохозяйственном производстве — на 1,4%. Планируется увеличить на 0,4% инвестиционные вложения в экономику региона.
Кроме того, предусматривается увеличение розничного товарооборота на 2,1%, а также улучшение динамики денежных доходов населения, проинформировали в