Дома Ростовской области проверят на готовность к отопительному сезону

Он отметил, что из 18,3 тыс. обращений, которые поступили к ним с начала года, 804 касались именно вопросов подготовки к отопительному сезону. Помимо этого, в рамках плановых проверок специалисты Госжилинспекции проверили 9-этажку на ул. Добровольского, 15/2 в донской столице, выявив нарушения в части технического состояния дома, в том числе и по подготовке дома к осенне-зимнему периоду. По итогам проверки ТСЖ «Русь-1» было выдано предписание на устранение нарушений. Сейчас данный дом имеет паспорт готовности к предстоящему отопительному сезону.