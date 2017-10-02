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12:58 (мск), источник: Sputnik.by

Нацбанк: если Беларусбанк рухнет, вкладчиков поддержит государство

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Национальный банк Беларуси больше не будет направлять часть своей прибыли в резерв гарантированному возмещению банковских вкладов, но если рухнет любой из государственных банков, вкладчиков поддержит государство, заявил первый заместитель председателя правления НБРБ Тарас Надольный.

Источник: Sputnik.by

В понедельник депутаты Палаты представителей Национального собрания рассмотрели проект постановления «О декрете президента N3», который вносит изменения и дополнения в принятый в 2008 году декрет «О гарантиях сохранности денежных средств физлиц, размещенных на счетах или в банковские вклады». Поправки в этот документ предусматривают, что Нацбанк больше не будет перечислять ежегодно 80% своей прибыли в резервы Агентства по гарантированному размещению банковских вкладов.

«Это позволит Нацбанку удерживать любую прибыль для покрытия убытков пошлых лет, увеличения уставного, резервного и иных фондов», — сообщил Надольный, представляя парламентариям проект постановления.

Он отметил, что на данный момент резервы Агентства формируются за счет регулярных отчислений коммерческих банков. На сегодняшний день за счет средств Агентства можно покрыть 7,2% всех банковских вкладов в стране. При этом Надольный подчеркнул, что за прошлый год резервы Агентства выросли на 30%.

Первый зампред правления констатировал, что Нацбанк на протяжении последних пяти лет является убыточным.

Позже в беседе с журналистами Надольный отметил, что ресурсов Агентства хватит, чтобы поддержать вкладчиков любого частного банка страны.

«Если мы говорим о, например, Беларусьбанке, то это 44% вкладов. Но там собственник основной государство, и оно несет и будет нести всю субсидиарную и иную ответственность перед вкладчиками, если с банком что-то случится. Это вопрос политический, в любом случае государство будет поддерживать вкладчиков государственных банков», — сказал Надольный.

Он также сообщил, что сейчас Нацбанк рассматривает вопрос о том, чтобы сделать для банков размер отчислений в резервы Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов дифференцированным в зависимости от объема вкладов.

«Чем больше вкладов привлекает банк, тем выше его риски и выше ответственность. Поэтому и размер отчислений должен быть больше», — добавил Надольный.

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