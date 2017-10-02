Не успели: в Узбекистане пока не начали продавать наличную валюту

Источник: Sputnik

По словам источника, работающего в банковской сфере, на днях должен появиться соответствующий документ правительства страны, который четко регламентирует правила продажи наличной валюты населению.

«Думаю, что до 10 числа текущего месяца мы получим соответствующее распоряжение и уже приступим к его выполнению. Насколько я слышал, сейчас документ готовится и должен пройти все инстанции, включая Минюст, Сенат и Центробанк», — сообщил собеседник.

При этом он не смог уточнить, будут ли вводиться какие-то ограничения на объемы приобретаемой валюты населением. Все станет ясно после выхода документа, который спустит банкам сверху регулятор, подчеркнул источник.

Ранее премьер-министр республики Абдулла Арипов сделал заявление, что в Узбекистане разрешат покупку наличной иностранной валюты населению с 1 октября, впервые за десятилетия. Кроме того, об этом говорил и первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов, заявив, что Узбекистан планирует открыть продажу наличных долларов населению через несколько месяцев. По его словам, этот вопрос однозначно стоит на повестке дня и регулятор идет к этому поэтапно.

В настоящее время узбекистанцы могут покупать иностранную валюту исключительно на пластиковые платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений. В конце сентября ЦБ разрешил индивидуальным предпринимателям и фермерским хозяйствам Узбекистана снимать со своих банковских счетов наличную иностранную валюту.

Напомним, что в Узбекистане с 5 сентября физические лица-резиденты получили право продавать валюту в обменных пунктах. Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.