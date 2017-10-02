Зерновые убраны с 74% площадей в Иркутской области

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Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор побывал в опытно-производственном хозяйстве «Сибирь» СХ ПАО «Белореченское», ознакомился с ходом уборочных работ и со строительством животноводческой фермы в селе Табук. Ход уборочных работ оценил он и в ОПХ «Буретское», на базе которого также провёл совещание с сельхозтоваропроизводителями.

Как на совещании рассказал министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, уборочная кампания в 2017 году проходит в непростых погодных условиях. По его словам, область справится с задачей по производству 792 тыс. тонн зерна. Сейчас в регионе убрано 74% всех площадей, 636 тыс. тонн уже собрано, идет уборка более поздних посевов.

Илья Сумароков рассказал, что неплохо уборка идет в Черемховском, Усольском, Куйтунском, Тулунском районах. «Есть некоторое отставание по ряду районов, таких, как Тайшетский, Нижнеудинский, Братский, где долгое время шли дожди и было мало хороших, солнечных дней, — добавил министр. — Со 2 октября в эти районы выезжают специалисты регионального минсельхоза, все вопросы будут отрегулированы в рабочем порядке».

Министр также рассказал, что план по заготовке силоса и сенажа уже перевыполнен. По сенажу перевыполнили на 7%, по силосу — на 38% от плана. Сена заготовлено 94%. План, который поставлен на одну фуражную корову, — не менее 23 центнеров кормовых единиц грубых и сочных кормов, — к концу уборочной кампании будет выполнен.

Есть отставание по ряду районов, таких, как Тайшетский, Нижнеудинский, Братский, где долгое время шли дожди.

После визита в ОПХ «Буретское», которое является семеноводческим хозяйством и находится в федеральной собственности, губернатор рассказал, что есть договоренность с федеральным агентством научных организаций о передаче хозяйства в областную собственность. «Этот процесс необходимо ускорить, чтобы следующий год начать с новой строки, а также для того, чтобы можно было строить здесь дома для новых работников сельского хозяйства. Думаю, что мы восстановим здесь и коровники, которые были построены еще в советское время, но так, к сожалению, и не были запущены, — сказал Сергей Левченко. — Я уверен, это хозяйство после передачи его в областную собственность мы поднимем».

На совещании, в котором приняли участие главы крупных сельхозпредприятий, а также крестьянско-фермерских хозяйств, генеральный директор СХ ПАО «Белореченское» Гавриил Франтенко отметил необходимость проработки вопроса строительства на селе и участия министерства в его решении.