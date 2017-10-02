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13:02 (мск), источник: Tengrinews

Определен топ-5 актуальных направлений для трудоустройства в РК

Торговля и общепит, строительство и архитектура, транспорт и административные услуги названы самыми интересными направлениями для трудоустройства.

Источник: Tengrinews

Об этом сообщается в исследовании рынка труда от OLX, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Больше всего вакансий, 26 процентов от общего числа из топ-5, размещено в разделе розничной торговли. Как отмечается, чаще всего ищут продавцов-консультантов, помощников продавцов и кассиров, но есть вакансии и на складе (грузчик, завскладом), и «на выезде» (торговый представитель).

Неоспоримое преимущество — опыт работы практически не требуется, работодатели готовы обучать новый персонал. Есть и возможность карьерного роста — например, до администратора магазина.

Традиционно высокой популярностью пользуются заведения общественного питания. В этой сфере размещено 24 процента вакансий и 18 процентов резюме из числа топ-5. Самые востребованные позиции — официанты, повара, кухонные работники, администраторы заведений. Встречаются и необычные предложения: например, в некоторые кафе требуются исполнители живой музыки.

Согласно исследованию, третьей по востребованности категорией стала строительство и архитектура. Здесь, в отличие от предыдущих разделов, ценится профессионализм и опыт. Преимущество также будут иметь уже сложившиеся рабочие команды: многие вакансии предусматривают найм целых бригад. Впрочем, найти работу в этом секторе услуг несложно — ведь количество открытых вакансий по теме в два раза превышает количество размещенных резюме.

В категории транспорта число объявлений о поиске и предложении работы почти одинаково. В разделе вакансий чаще всего ищут водителей разных категорий и экспедиторов, но есть и работа, не связанная с машинами напрямую: например, офисный работник в транспортную компанию или грузчик.

Кроме того, много доступной работы и в сфере административного обслуживания. Многие из этих вакансий подразумевают частичную занятость и подходят для студентов или тех, кто хочет найти подработку. Другие, такие как позиция офис-менеджера или оператора видеонаблюдения, требуют работы в режиме полного дня — зато часто не требуют опыта.

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