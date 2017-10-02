На рынках Омска нашли 230 кг подозрительных продуктов

На выходных, 30 сентября и 1 октября, специалисты Главного управления ветеринарии Омсской области провели рейды на рынках в Кировском, Ленинском и Октябрьском округах. Как сообщает ведомство, во время рейдов было изъято из оборота 230 кг мяса, рыбы, молочной продукции и яиц. У этих продуктов не было ветеринарных сопроводительных документов. Проверяющие привлекли продавцов к административной ответственности.