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13:36 (мск), источник: Om1.ru

На рынках Омска нашли 230 кг подозрительных продуктов

Продавцов мяса, «молочки» и яиц привлекли к административной ответственности.

На выходных, 30 сентября и 1 октября, специалисты Главного управления ветеринарии Омсской области провели рейды на рынках в Кировском, Ленинском и Октябрьском округах. Как сообщает ведомство, во время рейдов было изъято из оборота 230 кг мяса, рыбы, молочной продукции и яиц. У этих продуктов не было ветеринарных сопроводительных документов. Проверяющие привлекли продавцов к административной ответственности.

Сотрудники ГУ ветеринарии предупреждают омичей, что покупатели подобных непроверенных продуктов рискуют заполучить пищевое отравление или заразиться паразитами.

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