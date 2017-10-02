Более 550 новых автобусов появятся в Алматы до конца года

«300 автобусов купил “Алматыэлектротранс”, сегодня первую партию с 15 автобусами отправят, через каждые два дня по 15 автобусов будут отправлять, и до середины декабря 300 автобусов мы надеемся получить и запустить», — сказал Максут Исахов.
Также он отметил, что еще 254 автобуса закупили частные перевозчики, часть из них будет завезена до конца года. Таким образом, доля «хороших» автобусов до конца года в городе составит 70%.
Также главе управления пожаловались на старые коптящие автобусы 65-го маршрута.
«АвтоАлмаТранс (частный перевозчик — прим.) принес нам копию договора и “платежки” о покупке 100 автобусов, и мы их обязали, чтобы они в первую очередь заменили 65-й маршрут. Если каким-то образом 65-й маршрут АвтоАлмаТранс не сможет заменить новым автобусом, я вам обещаю, что мы его заменим автобусами, которые придут на Алматыэлектротранс», — сказал Максут Исахов.