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13:21 (мск), источник: Sputniknews.kz

Более 550 новых автобусов появятся в Алматы до конца года

АСТАНА, 2 окт — Sputnik. До конца года городские пассажирские маршруты в Алматы будут обслуживать 554 новых автобуса, сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Максут Исахов.

Источник: Sputniknews.kz

«300 автобусов купил “Алматыэлектротранс”, сегодня первую партию с 15 автобусами отправят, через каждые два дня по 15 автобусов будут отправлять, и до середины декабря 300 автобусов мы надеемся получить и запустить», — сказал Максут Исахов.

Также он отметил, что еще 254 автобуса закупили частные перевозчики, часть из них будет завезена до конца года. Таким образом, доля «хороших» автобусов до конца года в городе составит 70%.

Также главе управления пожаловались на старые коптящие автобусы 65-го маршрута.

«АвтоАлмаТранс (частный перевозчик — прим.) принес нам копию договора и “платежки” о покупке 100 автобусов, и мы их обязали, чтобы они в первую очередь заменили 65-й маршрут. Если каким-то образом 65-й маршрут АвтоАлмаТранс не сможет заменить новым автобусом, я вам обещаю, что мы его заменим автобусами, которые придут на Алматыэлектротранс», — сказал Максут Исахов.

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