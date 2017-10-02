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15:25 (мск), источник: АиФ Волгоград

Декоративную подсветку Астраханского моста включат 5 октября

Декоративная подсветка на Астраханском мосту заработает с 5 октября в постоянном режиме.

Источник: Аргументы и факты

Это событие будет приурочено к открытию интерактивного музея «Россия — Моя история» в пойме реки Царицы. На благоустройство первой части поймы потрубуется еще около месяца — завершить все работы планируется до 1 ноября.

Напомним, интерактивный музей «Россия — Моя история» заработает 6 октября. В течение первых трех дней здесь будет организована специальная программа. Читатели «АиФ-Волгоград» могут уже сейчас увидеть, как выглядит изнутри музей площадью более 7 тысяч квадратных метров.

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