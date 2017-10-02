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14:39 (мск), источник: РБК

В Британии произошел самый масштабный крах авиакомпании в ее истории

Один из старейших авиаперевозчиков Великобритании Monarch Airlines подал заявление о банкротстве. Это уже третий случай краха европейской авиакомпании последние пять месяцев.

Источник: AP 2017
Крах Monarch Airlines стал крупнейшим в истории гражданской авиации Великобритании, отмечает Bloomberg.

В авиакомпании и туроператоре Monarch Travel Group введена внешняя администрация (представители компании KPMG), лицензия у авиакомпании отозвана.

Все запланированные полеты авиакомпании отменены.

Банкротство Monarch Airlines коснулось примерно 300 тыс. человек, из них около 110 тыс. — британцы, которые сейчас находятся за границей и должны вернуться в страну в течение двух недель.

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Финансовые сложности компании вызвало падение курса фунта к доллару (расходы на топливо производятся в американской валюте). Кроме того, в связи с низкими ценами на нефть у многих авиаперевозчиков появились избыточные мощности, и им пришлось снижать тарифы в борьбе за долю на рынке.

Monarch Airlines выполняла полеты по 40 направлениям из пяти аэропортов в Великобритании. В компании работают более 2 тыс. человек, ее флот насчитывает 34 самолета. Компания основана в 1968 году и является одной из старейших действующих авиакомпаний Великобритании.

В 2014 году 90-процентную долю в авиакомпании приобрел фонд Greybull Capital. После этого было объявлено, что Monarch из компании, осуществляющей преимущественно чартерные рейсы, станет лоукостером. В прошлом декабре Greybull спас компанию от финансовой несостоятельности, предоставив ей £165 млн ($220 млн).

Крах Monarch Airlines стал уже третьим подобным случаем для европейских авиакомпаний за последние месяцы. В августе о начале процедуры банкротства заявила авиакомпания Air Berlin (это произошло после того, как основной ее акционер — авиакомпания из ОАЭ Etihad Airways — приостановила свою финансовую помощь). В мае о банкротстве объявила итальянская Alitalia. При этом другие авиакомпании уже проявили интерес к покупке банкротов — Air Berlin хочет за €200 млн купить крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa, а ирландская Ryanair подала предложение о покупке Alitalia.

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