Жители Омской области смогут обратиться за адресными субсидиями по ЖКХ
Омичам окажут поддержку в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.
Омичам окажут поддержку в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.
Дополнительные меры социальной поддержки для граждан региона, направленные на соблюдение предельных индексов совокупной платы граждан за коммунальные услуги, продлены до конца 2018 года. Внесены изменения в Указ Губернатора Омской области от 1 августа 2016 года № 133 «О дополнительной мере социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг в 2016 году». Об этом сообщает официальный портал правительства Омской области.
Жители региона могут получить компенсации за коммунальные услуги в случае, если рост платы по
До 1 ноября года, следующего за годом, в котором выявлено превышение, граждане могут обратиться за компенсациями в многофункциональные центры оказания услуг либо в территориальные центры обслуживания в муниципальных районах, подведомственные министерству труда и социального развития Омской области.