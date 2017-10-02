Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
Масляков отреагировал на смерть возродившего КВН в 80х Меньшикова
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
«Опять лезут»: МИД РФ о попытке США проникнуть в генконсульство
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Нападение на Бузову в Дубае попало на видео
Трамп назначил «тройку», чтобы проучить Россию
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
СМИ: электромагнитные бомбы РФ превращают технику в металлолом
Зрители 1 канала просят снять с эфира Меньшову
Умерла актриса Наталия Журавлева
Конфуз, случившийся с Януковичем при Путине
Боевик ИГИЛ о сотрудничестве с США: Американцы пообещали защиту
СМИ о причинах отъезда Максаковой из Украины
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
13:39 (мск), источник: АиФ Омск

Жители Омской области смогут обратиться за адресными субсидиями по ЖКХ

Омичам окажут поддержку в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.

Дополнительные меры социальной поддержки для граждан региона, направленные на соблюдение предельных индексов совокупной платы граждан за коммунальные услуги, продлены до конца 2018 года. Внесены изменения в Указ Губернатора Омской области от 1 августа 2016 года № 133 «О дополнительной мере социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг в 2016 году». Об этом сообщает официальный портал правительства Омской области.

Жители региона могут получить компенсации за коммунальные услуги в случае, если рост платы по каким-то причинам окажется выше индекса, установленного для территории. Действие указа теперь распространено и на превышения, возникшие в 2017 и 2018 годах. Частичная компенсация расходов по оплате коммунальных услуг (питьевое водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение) предоставляется, если у граждан-потребителей произошло увеличение размера совокупной платы в каком-либо месяце более чем на утвержденную величину предельного индекса по сравнению с базовым периодом. Предельные индексы утверждены Указом Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 58 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области»). При этом должно соблюдаться правило неизменности набора и объема потребленных коммунальных услуг.

До 1 ноября года, следующего за годом, в котором выявлено превышение, граждане могут обратиться за компенсациями в многофункциональные центры оказания услуг либо в территориальные центры обслуживания в муниципальных районах, подведомственные министерству труда и социального развития Омской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Родилась в рубашке. Девушка выжила после падения с 15-го этажа
Более пятидесяти человек погибли при стрельбе в Лас-Вегасе
Еврокомиссия прокомментировала референдум в Каталонии
ФСБ пресекла деятельность экстремистской группировки в Крыму
Что ждет Каталонию после референдума
Российские дипломаты покинули консульство в Сан-Франциско
Почему жители России страдают от хронического недосыпа
Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследования циркадных ритмов
Спорт
РФПЛ: «Спартак» возродил игру, а «Зенит» — интригу Все топ-клубы, кроме «Спартака» и «Локомотива», потерпели фиаско в противостоянии с аутсайдерами
Авто
Власти готовят новый «налог» на шины Минпромторг предлагает повысить нормативы утилизации для ряда товаров и их упаковки до 100%
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала Вместе с Татьяной Лютаевой и Борисом Щербаковым актриса исполнила одну из главных ролей в многосерийной детективной мелодраме на канале «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь