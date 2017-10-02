Жители Омской области смогут обратиться за адресными субсидиями по ЖКХ

Дополнительные меры социальной поддержки для граждан региона, направленные на соблюдение предельных индексов совокупной платы граждан за коммунальные услуги, продлены до конца 2018 года. Внесены изменения в Указ Губернатора Омской области от 1 августа 2016 года № 133 «О дополнительной мере социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов по оплате коммунальных услуг в 2016 году». Об этом сообщает официальный портал правительства Омской области.

Жители региона могут получить компенсации за коммунальные услуги в случае, если рост платы по каким-то причинам окажется выше индекса, установленного для территории. Действие указа теперь распространено и на превышения, возникшие в 2017 и 2018 годах. Частичная компенсация расходов по оплате коммунальных услуг (питьевое водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, горячее водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение) предоставляется, если у граждан-потребителей произошло увеличение размера совокупной платы в каком-либо месяце более чем на утвержденную величину предельного индекса по сравнению с базовым периодом. Предельные индексы утверждены Указом Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 58 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области»). При этом должно соблюдаться правило неизменности набора и объема потребленных коммунальных услуг.