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15:24 (мск), источник: Городской репортер

На рекультивацию свалки в Ростове потратят 17,4 млн рублей

На рекультивацию незаконной свалки в Ростове власти города готовы потратить 17,4 млн рублей. Соответствующая заявка размещена на официальном сайте госуслуг.

Незаконная свалка находится в Ворошиловском районе Ростова — на территории вдоль балки Темерник, в районе СНТ «Союз», «Агропром», «Луч».

Подрядчик должен будет оградить свалку, сделать расчистку и планировку участка, а также вывезти на переработку строительный мусор. После этого почву вспашут, внесут удобрения и засеют травой. Работы необходимо будет выполнить до 10 декабря.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 17 октября, победителя выберут 20 октября.

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