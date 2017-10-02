На рекультивацию свалки в Ростове потратят 17,4 млн рублей
На рекультивацию незаконной свалки в Ростове власти города готовы потратить 17,4 млн рублей. Соответствующая заявка размещена на официальном сайте госуслуг.
На рекультивацию незаконной свалки в Ростове власти города готовы потратить 17,4 млн рублей. Соответствующая заявка размещена на официальном сайте госуслуг.
Незаконная свалка находится в Ворошиловском районе Ростова — на территории вдоль балки Темерник, в районе СНТ «Союз», «Агропром», «Луч».
Подрядчик должен будет оградить свалку, сделать расчистку и планировку участка, а также вывезти на переработку строительный мусор. После этого почву вспашут, внесут удобрения и засеют травой. Работы необходимо будет выполнить до 10 декабря.
Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 17 октября, победителя выберут 20 октября.