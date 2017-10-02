Отопительный сезон в Волгоградской области может начаться раньше срока

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Андрей Бочаров поставил задачу, при необходимости, при определённых погодных условиях, воспользоваться правом, которое в этом году появилось у муниципалитетов, начать отопительный сезон раньше установленного нормативами срока, в первую очередь, обеспечить теплом социальные объекты.

В настоящее время на всей территории Волгоградской области среднесуточная температура держится выше показателей, установленных постановлением Правительства РФ по началу отопительного сезона, а по прогнозам метеослужбы, ожидается повышение среднесуточной температуры. Губернатор особо подчеркнул, что в текущем году у муниципалитетов появилось право, если это необходимо, начинать отопительный сезон раньше срока, установленного нормативами.

«Нужно быть в готовности при определённых погодных условиях начинать отопительный сезон раньше установленного нормативами срока. В первую очередь внимание прошу обращать на объекты социальной направленности. Такое право у нас есть, и при необходимости этим надо воспользоваться. До этого года такого права не было», — поставил задачу Андрей Бочаров.