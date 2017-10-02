Отопительный сезон в Волгоградской области может начаться раньше срока
Губернатор Андрей Бочаров провёл оперативное совещание. Главной темой на нём была подготовка к зиме. Сегодня готовность к отопительному сезону в целом по области составляет 98%.
Губернатор Андрей Бочаров провёл оперативное совещание. Главной темой на нём была подготовка к зиме. Сегодня готовность к отопительному сезону в целом по области составляет 98%.
Андрей Бочаров поставил задачу, при необходимости, при определённых погодных условиях, воспользоваться правом, которое в этом году появилось у муниципалитетов, начать отопительный сезон раньше установленного нормативами срока, в первую очередь, обеспечить теплом социальные объекты.
В настоящее время на всей территории Волгоградской области среднесуточная температура держится выше показателей, установленных постановлением Правительства РФ по началу отопительного сезона, а по прогнозам метеослужбы, ожидается повышение среднесуточной температуры. Губернатор особо подчеркнул, что в текущем году у муниципалитетов появилось право, если это необходимо, начинать отопительный сезон раньше срока, установленного нормативами.
«Нужно быть в готовности при определённых погодных условиях начинать отопительный сезон раньше установленного нормативами срока. В первую очередь внимание прошу обращать на объекты социальной направленности. Такое право у нас есть, и при необходимости этим надо воспользоваться. До этого года такого права не было», — поставил задачу Андрей Бочаров.
Кроме того, губернатор обратил внимание на важность дополнительной проверки систем отопления, если это требуется и пока позволяет время. Андрей Бочаров потребовал, чтобы к началу отопительного сезона все объекты были полностью подключены. На совещании также было отмечено, что необходимо быть готовыми к решению нештатных ситуаций, связанных с началом подачи тепла, и локализации угроз. «Конечно, лучше не допускать таких ситуаций — у нас всё для этого есть», — подчеркнул Андрей Бочаров.