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15:23 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде с молотка продают бывший пивной завод

Российский аукционный дом (РАД) 2 октября объявил о дате аукциона по продаже бывшего завода Heineken в Калининграде.

Торги стартуют 5 декабря в офисе РАДа в Москве. Начальная цена — 250 млн рублей. Лот включает промышленный и складской комплексы площадью 29 тыс. кв. м, а также 5 земельных участков суммарной площадью 7,2 га (2,4 га — собственность; 4,8 га — аренда на 49 лет).

Продажа ведется по поручению ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен».

Калининградские «Вести» напоминают, что пивной завод был закрыт 1 января 2017 года. Причину закрытия менеджмент завода объяснил «падением спроса на пиво и ростом административного давления».

В прошлом году пивоварня попала в центр общественно-политического скандала, когда выпустила марку пива Königsberg с этикеткой, где не было напечатано ни единого слова по-русски.

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