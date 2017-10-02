В Калининграде с молотка продают бывший пивной завод

Торги стартуют 5 декабря в офисе РАДа в Москве. Начальная цена — 250 млн рублей. Лот включает промышленный и складской комплексы площадью 29 тыс. кв. м, а также 5 земельных участков суммарной площадью 7,2 га (2,4 га — собственность; 4,8 га — аренда на 49 лет).

Продажа ведется по поручению ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен».

Калининградские «Вести» напоминают, что пивной завод был закрыт 1 января 2017 года. Причину закрытия менеджмент завода объяснил «падением спроса на пиво и ростом административного давления».