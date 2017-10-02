Челябинский завод заплатит 210 тыс. руб. за выбросы вредных веществ в атмосферу

ЧЕЛЯБИНСК, 2 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский опытный механический завод оштрафован Министерством экологии Челябинской области на 210 тыс. рублей за выбросы вредных веществ в атмосферу без специального разрешения. Природоохранная прокуратура потребовала от предприятия узаконить выбросы, сообщила ТАСС в понедельник старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

«Челябинская природоохранная прокуратура в августе 2017 года по обращениям жителей города организовала проверку того, как ООО “Челябинский опытный механический завод” соблюдает природоохранное законодательство о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Во время проверки установлено, что завод производит выбросы без специального разрешения — нарушает действующее законодательство. По результатам проверки Министерством экологии Челябинской области юрлицо привлечено к ответственности в виде штрафов на общую сумму 210 тыс. рублей», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что Челябинская природоохранная прокуратура потребовала от руководства предприятия подготовить проект регламента предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, и на основании этого документа оформить соответствующее разрешение. «Если представление прокуратуры будет проигнорировано, последует обращение в суд», — сказала она.