Как до́роги нам доро́ги. Три микрорайона Перми соединят с центром

На сегодня в городе сложилась положительная демографическая ситуация: уровень смертности ниже уровня рождаемости, растёт миграция внутри региона — молодые специалисты со всего Пермского края приезжают работать на крупнейшие промышленные предприятия города.
За одной сферой подтягивается и другая — жилищное строительство. Город разрастается, причём особой популярностью у пермяков пользуются микрорайоны с доступным по стоимости жильём: Вышка-2, Лёвшино, Молодёжный, Гайва, Ива-1, 2, пос. Запруд и Висим.
В связи с увеличением количества жителей в этих районах возникла проблема транспортной доступности для жителей Мотовилихинского, Орджоникидзевского и Свердловского районов. Люди не могут без пересадок добраться на общественном транспорте до своих предприятий, учебных заведений, больниц. Немаловажен и тот факт, что у отдалённых районов нет прямого сообщения с центром. И это порождает загруженность городских дорог.
Решение данной проблемы — проект строительства новой автомобильной дороги, соединяющей улицу Старцева, проспект Октябрят и улицу Целинную. В разработке предлагается сделать выход через ул.ицу Старцева на улицу Чкалова. Это существенно облегчит путь из одного конца города в другой и значительно разгрузит центр.
Проект данной дороги (рабочее название ТР-53) ещё в 2010 году был предусмотрен Генеральным планом города Перми. Однако серьёзных подвижек в развитии разработки не было до 2017 года. Вот числа для понимания ситуации: Мотовилихинский район насчитывает 192,28 тысячи жителей, а Орджоникидзевский — 115,37 тысячи. Таким образом, 30% жителей города уже почти 7 лет ждут начала строительства данной автодороги.
Строительство требует больших финансовых затрат. Без поддержки края городскому бюджету такой масштабный проект не под силу, поэтому его осуществление возможно только в случае софинансирования из бюджета Перми и бюджета Пермского края.
Задачу разрешения сложившейся ситуации взяли на себя депутаты краевого уровня. Тему продвижения проекта комментирует один из участников инициативной группы, депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Антипов:
«Вопрос строительства данной дороги действительно очень важен для жителей Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. Ко мне приходили люди, работающие на нашем предприятии (Мотовилихинских заводах) и спрашивали: «Когда начнут строить дорогу?». Люди хотят быстро добираться из дома до работы и обратно, чтобы больше времени оставалось на личную жизнь, общение с семьёй.
В мае этого года мы с депутатами подняли тему продвижения проекта дороги на заседании постоянно действующей рабочей группы Законодательного собрания по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автодорог и дорожной деятельностью в крае. И нас услышали. В итоге группа рекомендовала региональному правительству предоставить предложения по плану строительства этой автодороги.
Более того, мы заручились поддержкой тогда ещё временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова. На встрече с трудовым коллективом Мотовилихинских заводов, которая была в августе, он подтвердил необходимость разработки проекта дороги и начало строительства с микрорайона Висим.
Сейчас специалисты Министерства транспорта Пермского края приступили к планированию поэтапного строительства дороги. И это лишь начало большого пути, который нам предстоит пройти.