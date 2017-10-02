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14:00 (мск), источник: АиФ Прикамье

Как до́роги нам доро́ги. Три микрорайона Перми соединят с центром

Пермь — крупный промышленный центр Прикамья. В краевой столице проживает сейчас около миллиона человек. В последнее время Пермь стремительно развивается, хорошеет, становится всё более комфортной для жизни.

Источник: РИА "Новости"

На сегодня в городе сложилась положительная демографическая ситуация: уровень смертности ниже уровня рождаемости, растёт миграция внутри региона — молодые специалисты со всего Пермского края приезжают работать на крупнейшие промышленные предприятия города.

За одной сферой подтягивается и другая — жилищное строительство. Город разрастается, причём особой популярностью у пермяков пользуются микрорайоны с доступным по стоимости жильём: Вышка-2, Лёвшино, Молодёжный, Гайва, Ива-1, 2, пос. Запруд и Висим.

Есть решение.

В связи с увеличением количества жителей в этих районах возникла проблема транспортной доступности для жителей Мотовилихинского, Орджоникидзевского и Свердловского районов. Люди не могут без пересадок добраться на общественном транспорте до своих предприятий, учебных заведений, больниц. Немаловажен и тот факт, что у отдалённых районов нет прямого сообщения с центром. И это порождает загруженность городских дорог.

Решение данной проблемы — проект строительства новой автомобильной дороги, соединяющей улицу Старцева, проспект Октябрят и улицу Целинную. В разработке предлагается сделать выход через ул.ицу Старцева на улицу Чкалова. Это существенно облегчит путь из одного конца города в другой и значительно разгрузит центр.

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Проект данной дороги (рабочее название ТР-53) ещё в 2010 году был предусмотрен Генеральным планом города Перми. Однако серьёзных подвижек в развитии разработки не было до 2017 года. Вот числа для понимания ситуации: Мотовилихинский район насчитывает 192,28 тысячи жителей, а Орджоникидзев­ский — 115,37 тысячи. Таким образом, 30% жителей города уже почти 7 лет ждут начала строительства данной автодороги.

Строительство требует больших финансовых затрат. Без поддержки края городскому бюджету такой масштабный проект не под силу, поэтому его осуществление возможно только в случае софинансирования из бюджета Перми и бюджета Пермского края.

Начало пути.

Задачу разрешения сложившейся ситуации взяли на себя депутаты краевого уровня. Тему продвижения проекта комментирует один из участников инициативной группы, депутат Законодательного собрания Пермского края Алексей Антипов:

«Вопрос строительства данной дороги действительно очень важен для жителей Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. Ко мне приходили люди, работающие на нашем предприятии (Мотовилихинских заводах) и спрашивали: «Когда начнут строить дорогу?». Люди хотят быстро добираться из дома до работы и обратно, чтобы больше времени оставалось на личную жизнь, общение с семьёй.

В мае этого года мы с депутатами подняли тему продвижения проекта дороги на заседании постоянно действующей рабочей группы Законодательного собрания по рассмотрению вопросов, связанных с развитием автодорог и дорожной деятельностью в крае. И нас услышали. В итоге группа рекомендовала региональному правительству предоставить предложения по плану строительства этой автодороги.

Более того, мы заручились поддержкой тогда ещё временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова. На встрече с трудовым коллективом Мотовилихинских заводов, которая была в августе, он подтвердил необходимость разработки проекта дороги и начало строительства с микрорайона Висим.

Сейчас специалисты Министерства транспорта Пермского края приступили к планированию поэтапного строительства дороги. И это лишь начало большого пути, который нам предстоит пройти.

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