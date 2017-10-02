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16:13 (мск), источник: АиФ Волгоград

Нулевую продольную в Волгограде сдадут к концу ноября

Строительство нулевой продольной в Волгограде планируется завершить в течение двух месяцев.

«Ввод второго участка — от набережной 62-й Армии до улицы Химической — состоится до конца ноября», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации.

В настоящее время завершается строительство первого участка протяженностью 1,43 километра в границах улиц Калинина и Пугачевской до Волгоградского речпорта.

Напомним, что рокадная дорога, или нулевая продольная станет дублером Первой продольной магистрали. Она должна перераспределить транспортные потоки в центральной части города.

В планах также благоустройство прилегающей к новой дороге территории. Так, будет реконструирована «шайба» в речпорту Волгограда. Также ведется благоустройство поймы реки Царицы — 6 октября там открывается интерактивный музей «Россия — Моя история».

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