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17:51 (мск), источник: РБК

ЦБ заявил о возможном присоединении Бинбанка к «ФК Открытие»

Первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин заявил, что Бинбанк, вероятнее всего, присоединится к «ФК Открытие». Оба банка, которые являлись одними из крупнейших частных банков в России, сейчас находятся на санации у ЦБ.

Источник: Reuters
С большой степенью вероятности Бинбанк будет в перспективе присоединен к «ФК Открытие». В определении кандидатуры руководителя Бинбанка на период до объединения двух банков, по-видимому, уместно участвовать будущему руководству «ФК Открытие».
Дмитрий Тулин
Первый зампред Центробанка

По словам Тулина, органы управления «ФК Открытие» во главе с президентом-председателем ВТБ24 Михаилом Задорновым могут быть сформированы до конца ноября, однако процесс может затянуться до конца года. Сейчас в банке действует временная администрация из сотрудников ЦБ и управляющей компании подконтрольного ЦБ Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).

Первый зампред Банка России отметил, что санация «ФК Открытие» и Бинбанка не окажет влияния на конкуренцию в банковском секторе.

«Есть серьезные исследования и в нашей стране, и за рубежом, убедительно доказывающие, что не существует прямой зависимости между показателем концентрации банковских операций и уровнем конкуренции в банковском секторе», — сказал Тулин. Для конкуренции, указал он, необходимо отсутствие административных барьеров, затрудняющих переход клиентов из банка в банк, а также применение «пропорционального банковского регулирования, создающего благоприятную бизнес-среду для малых банков».

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На вопрос о том, будут ли у топ-менеджеров Бинбанка изъяты средства с личных счетов в ходе процедуры санации (как ранее произошло с топ-менеджерами «ФК Открытие»), Тулин заявил, что «закон одинаков для всех». «Я бы только подчеркнул, что подавляющему большинству банковских сотрудников списания не угрожают», — уточнил он.

ЦБ объявил о санации «ФК Открытия» 29 августа, а Бинбанка — 21 сентября. Это первые банки, которые санируются по новой схеме, с использованием ФКБС. Если размер дыры в «ФК Открытие» ЦБ оценивает в 250−400 млрд руб., то для доформирования резервов Бинбанка необходимо, по оценке регулятора, 250−350 млрд руб.

При этом зампред ЦБ Василий Поздышев 22 сентября допускал, что Центробанк может применить субсидиарную ответственность собственников Бинбанка (Микаила Шишханова и Михаила Гуцериева). Перечень активов, которые при этом могут вернуться в банк, сейчас обсуждается. Как говорил Шишханов в интервью «Ведомостям», речь может идти о девелоперских компаниях «Интеко» и «А101 Девелопмент».

На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что после оздоровления «Открытия» и Бинбанка эти банки, скорее всего, будут проданы через размещение на бирже. ​

Активы Бинбанка и «Открытия», очевидно, сильно уменьшатся из-за признания их обесценения в ходе оценки ЦБ дыр в этих банках, указал в разговоре с РБК старший директор группы по анализу финансовых организаций Fitch Александр Данилов.

Поэтому сейчас невозможно сказать, какое место по активам будет занимать кредитная организация, которая может быть создана в результате объединения этих двух банков.

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Также остается открытым вопрос, кто купит этот банк, если исключить среди потенциальных покупателей госбанки. Зарубежным инвесторам такие активы вряд ли будут интересны, считает Данилов, поэтому, если рассматривать сценарий IPO, то вряд ли банк сможет разместиться где-то помимо Московской биржи.

«Пока много вопросов без ответов: какой объем работающих активов будет у банка, какова структура пассивов, и сможет ли он при этом зарабатывать прибыль. Регулятор сейчас предоставляет большой объем дорогой ликвидности банкам, и если новому инвестору ее надо будет замещать, это тоже может снижать инвестиционную привлекательность банка», — рассуждает аналитик.

«У кредитных организаций сейчас достаточно разные бизнесы — у них разная структура клиентов, разная целевая аудитория», — отмечает исполнительный директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев. В случае продажи банк придется продавать в несколько этапов небольшими частями: инвестора на такой гигант не найти, даже если после оценки бизнеса активы этих банков сдуются, считает он.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Игорь Сохарев
Скоро один ЦБ и ФРС останутся банки ненужны И операционистка одна будет в норковой шубе сидеть.
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