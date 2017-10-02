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14:44 (мск), источник: АиФ Уфа

Ежемесячное пособие на ребёнка увеличится в Башкирии

Правительство республики внесло соответствующие изменения в закон.

Правительство Башкирии увеличит ежемесячное пособие для детей на 58%, такой законопроект размещён на официальном сайте исполнительного органа.

С 1 сентября в республике увеличили основные пособия для детей четырех категорий. Дети военнослужащих, а также родителей, уклоняющихся от алиментов, будут получать по 337,5 рубля (было 213). Дети одиноких матерей — 450 рублей в месяц (было 284). На детей, не относящихся к этим категориям, выплата увеличится до 225 рублей (было 142).

Многодетные семьи будут по-прежнему получать на 230 рублей больше (225рублей+230 рублей) на пятого и последующего ребенка до достижения им возраста одного года. При этом ребёнок должен быть рождён в многодетной семье, которая проживает в сельской местности и имеет четырех и более несовершеннолетних детей.

Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

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