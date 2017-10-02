Ежемесячное пособие на ребёнка увеличится в Башкирии
Правительство республики внесло соответствующие изменения в закон.
Правительство республики внесло соответствующие изменения в закон.
Правительство Башкирии увеличит ежемесячное пособие для детей на 58%, такой законопроект размещён на официальном сайте исполнительного органа.
С 1 сентября в республике увеличили основные пособия для детей четырех категорий. Дети военнослужащих, а также родителей, уклоняющихся от алиментов, будут получать по 337,5 рубля (было 213). Дети одиноких матерей — 450 рублей в месяц (было 284). На детей, не относящихся к этим категориям, выплата увеличится до 225 рублей (было 142).
Многодетные семьи будут
Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.