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14:39 (мск), источник: Tengrinews

Когда примут решение по «автобусному» сбору в Астане

Решение по проекту введения в Астане условно бесплатного проезда на общественном транспорте при ежемесячном обязательном взносе около 3800 тенге должно быть принято до конца 2017 года.

Источник: Tengrinews

Об этом заявил руководитель Управления пассажирского транспорта столицы Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Он отметил, что сейчас проектом занимается рабочая группа.

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«По рабочей группе, как минимум раз в месяц итоги деятельности рабочей группы будут озвучены, какая в итоге будет принята модель. Потому что мы в любом случае до конца года должны уже определиться, что нас ждет впереди и на какие горизонты мы выходим. И то, что сейчас было озвучено, 3800 тенге, пока это условные цифры, за которые цепляться не стоит», — заявил Игенбердинов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что сумма единого сбора будет уточняться.

«Мы сейчас перепроверяем все расчеты. Привлекли наши службы, чтобы еще раз убедиться в правильности их расчетов, в правильности финансовой модели. Это расчеты Астана-LRT (о 3800 тенге — прим.автора). Нам было дано поручение посмотреть, изучить финансовую модель и цифры. Сейчас рабочая группа над этим работает», — заметил он. Какие проекты профинансируют за счет сбора в 3800 тенге с квартиры в Астане.

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