Когда примут решение по «автобусному» сбору в Астане
Решение по проекту введения в Астане условно бесплатного проезда на общественном транспорте при ежемесячном обязательном взносе около 3800 тенге должно быть принято до конца 2017 года.
Решение по проекту введения в Астане условно бесплатного проезда на общественном транспорте при ежемесячном обязательном взносе около 3800 тенге должно быть принято до конца 2017 года.
Об этом заявил руководитель Управления пассажирского транспорта столицы Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Он отметил, что сейчас проектом занимается рабочая группа.
«По рабочей группе, как минимум раз в месяц итоги деятельности рабочей группы будут озвучены, какая в итоге будет принята модель. Потому что мы в любом случае до конца года должны уже определиться, что нас ждет впереди и на какие горизонты мы выходим. И то, что сейчас было озвучено, 3800 тенге, пока это условные цифры, за которые цепляться не стоит», — заявил Игенбердинов на брифинге в СЦК.
Он отметил, что сумма единого сбора будет уточняться.
«Мы сейчас перепроверяем все расчеты. Привлекли наши службы, чтобы еще раз убедиться в правильности их расчетов, в правильности финансовой модели. Это расчеты