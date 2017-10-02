Когда примут решение по «автобусному» сбору в Астане

«По рабочей группе, как минимум раз в месяц итоги деятельности рабочей группы будут озвучены, какая в итоге будет принята модель. Потому что мы в любом случае до конца года должны уже определиться, что нас ждет впереди и на какие горизонты мы выходим. И то, что сейчас было озвучено, 3800 тенге, пока это условные цифры, за которые цепляться не стоит», — заявил Игенбердинов на брифинге в СЦК.