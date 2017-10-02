Представители FIFA и оргкомитета «Россия 2018» посетили «Ростов-Арену»

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, в ходе визита на стадион инспекторы отметили, что строительные работы ведутся быстро и качественно.

«У нас нет никаких опасений по поводу готовности стадиона. Свои замечания представители комиссии выскажут подрядчику, он учтет их в дальнейшей работе», — заявил директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

По словам участвовавшего в посещении стадиона донского губернатора Василия Голубева, областные власти свою часть обязательств по строительству объекта выполнят к ноябрю.

Напомним, «Ростов-Арена» примет пять матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.