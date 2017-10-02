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15:29 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Представители FIFA и оргкомитета «Россия 2018» посетили «Ростов-Арену»

Представители FIFA и оргкомитета «Россия 2018» посетили 2 октября возводимый к чемпионату мира по футболу 2018 года в донской столице стадион «Ростов-Арена».

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, в ходе визита на стадион инспекторы отметили, что строительные работы ведутся быстро и качественно.

«У нас нет никаких опасений по поводу готовности стадиона. Свои замечания представители комиссии выскажут подрядчику, он учтет их в дальнейшей работе», — заявил директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

По словам участвовавшего в посещении стадиона донского губернатора Василия Голубева, областные власти свою часть обязательств по строительству объекта выполнят к ноябрю.

Напомним, «Ростов-Арена» примет пять матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Они должны состояться 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля 2018 года.

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