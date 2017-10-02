В Татарстане многодетной семье сдали дом без воды, газа и электричества

Сейчас активисты организации добиваются полноценного завершения строительства дома.

— Строительство одноэтажного дома началось более года назад. Однако подрядчики считают, что работы уже завершены, — сказали в пресс-службе.

Осмотрев здание, активисты отметили, что в доме отсутствуют основные коммуникации, при входе в здание нет крыльца и отделку никак нельзя назвать чистовой.