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16:04 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане многодетной семье сдали дом без воды, газа и электричества

В Рыбно-Слободском районе Татарстана многодетной семье сдали дом без воды, газа и электричества. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Татарстане.

Сейчас активисты организации добиваются полноценного завершения строительства дома.

 — Строительство одноэтажного дома началось более года назад. Однако подрядчики считают, что работы уже завершены, — сказали в пресс-службе.

Осмотрев здание, активисты отметили, что в доме отсутствуют основные коммуникации, при входе в здание нет крыльца и отделку никак нельзя назвать чистовой.

Сообщается, что активисты ОНФ обратились в районную администрацию с просьбой проконтролировать устранение замечаний. Работы должны быть завершены в конце октября.

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