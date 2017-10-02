Инфляция с начала года составила 4,2%

Цены на продовольственные товары за девять месяцев (сентябрь 2017 г. к декабрю 2016 г.) увеличились на 3,1%, непродовольственные — на 5,5%, платные услуги — на 4,3%.

С начала текущего года повышение цен отмечено на баранину на 12,7%, говядину — на 12,6%, молоко консервированное — на 9,2%. Картофель за это время стал дороже на 8,4%, кондитерские изделия — на 8%, масло сливочное — на 7,6%. Также зафиксировано повышение цен на конину — на 7,5%, сыр сычужный — на 7,2%, рыбу свежую — на 6,7%.

Снижение цен зафиксировано на огурцы на 61,9%, помидоры — на 58,6%, яйца — на 29,4%, чеснок — на 26,7%, перец сладкий — на 25,4%, крупу гречневую — на 21%, сахар — на 10,3%, масло подсолнечное — на 10,1%.

Фармацевтическая продукция подорожала на 4,8%, товары личного пользования — на 4,3%, бытовые приборы, мебель и предметы домашнего обихода — по 4,1%, моющие и чистящие средства — 3,6%.

Дизельное топливо подорожало на 13,3%, бензин — на 8,7%, сжиженный газ в баллонах, уголь каменный — по 7,8%.